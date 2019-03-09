۹۸ درصد سرورهای کشور آمریکایی است/ ۹۹ درصد سرچ در گوگل

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در «پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک» که عصر امروز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به تعریف فضای مجازی ایمن، سالم و مفید در سال ۹۳ در مرکز ملی فضای مجازی، بر لزوم آگاهی کاربران فضای مجازی از این فضا تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در حوزه فضای مجازی با آن مواجه هستیم، تبعیت از ادبیاتی است که از سوی نظام غرب، خالقان فضای مجازی و آمریکا بر ما چیره شده است، گفت: همانطور که سیستم‌عامل و پلتفرمی که از آن در فضای مجازی استفاده می‌کنیم، خارجی است، فضای ذهنی ما نیز که تنظیم روابط فضای مجازی را می‌سازد بر پایه نظام غرب است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه دغدغه ما در بحث حکمرانی فضای مجازی، این موضوع است، افزود: ما با آقایانی که پلتفرم‌های خارجی را به کشور ما آوردند، صحبت کردیم تا برنامه خود را به ما بگویند و تعهد کنند که با توجه به پلتفرم‌هایی که وارد کشور ما کرده‌اند، آیا از شغل‌های ایجاد شده، حمایت می‌کنند یا خیر؟ اما آنها هیچ تعهدی به ما نداده‌اند. هم‌اکنون نیز شاهد هستیم بسیاری از اپلیکیشن‌ها و کسب و کارهای ایرانی از سوی کمپانی آمریکایی اپل بسته شده است.

فیروزآبادی گفت: بسیاری از کسب و کارهای ما به دلیل این اقدام اپل تعطیل شده اما صدای کسی درنمی‌آید. این در حالی است که اگر یک اپلیکیشن در داخل کشور مسدود می‌شد، هزاران اعتراض را شاهد بودیم.

وی این موضوع را به دلیل ناآگاهی از توسعه فضای مجازی عنوان و تصریح کرد: موافق عدم دسترسی به فضای مجازی نیستیم و طرفدار توسعه فضای مجازی هستیم. اگر کسی بگوید که ما با این فضا مقابله می‌کنیم، محکوم به فنا است. از سوی دیگر نمی‌توانیم خود را بازیچه دست چهار شرکت فناوری کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بازیگری همه طبقات اجتماعی برای داشتن فضای مجازی پاک، یکسان نیست، ادامه داد: فضای مجازی پاک، تنها محتوا نیست و باید در معماری و پروتکل لایه دیتای این فضا نیز آگاهی‌رسانی شود.

فیروزآبادی گفت: فرض کنید اگر موضوع اپل برای اپلیکیشن‌های اندروید اتفاق می‌افتاد، آن‌وقت چه بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال ما درگیر این موضوع می‌شد؟

وی با بیان اینکه سرعت رشد اقتصاد دیجیتال در کشور بسیار خوب است و هیچ کشوری در همسایگی ما این تعداد پلتفرم و اپلیکیشن را در این حوزه ندارد، افزود: اقتصاد ما روی اپلیکیشن‌ها در حال شکل‌گیری است و اگر این پلتفرم‌ها بسته شود، با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد کانال‌های ارتباطی بین‌المللی ما در اختیار آمریکا و انگلیس است و با وجود اینکه آمریکا تنها ۳۰ درصد GDP جهان را در اختیار دارد، اما می‌تواند تحریم‌های صد درصدی را در کشور ما پیاده‌سازی کند.

فیروزآبادی گفت: به رغم شعارهایی که در مورد مزایای فضای مجازی و کمرنگ شدن مرزها داده می‌شود، اما یک نظام تک‌قطبی خطرناک در این فضا در حال شکل‌گیری است و با فضای مجازی بومی ما مقابله می‌کند.

وی افزود: اقتصادی در حال شکل‌گیری است که به هیچ‌وجه دولت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و هم‌اکنون قدرت‌ها با واقعیت حکمرانی آشفته در فضای مجازی روبرو شده‌اند. در این حکمرانی شاهد اصول ثابت و پایداری نیستیم و فعالیت‌های آینده غیرقابل پیش‌بینی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه این فضا نیازمند استانداردسازی و آگاهی‌رسانی به مردم است، ادامه داد: ۹۸ درصد سرورهای کشور آمریکایی است و ۹۹ درصد سرچ کاربران از طریق گوگل و یاهو انجام می‌گیرد. ما نمی‌گوییم از این خدمات استفاده نکنند اما باید آگاهی داشته باشیم که آیا در کنار جی‌میل، ایمیل ایرانی داریم یا خیر؟

فیروزآبادی اظهار داشت: استفاده از خدمات در این فضا باید نظام‌مند شود و در این زمینه نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در شورای عالی فضای مجازی به دنبال قاعده‌مند کردن سیاست‌های مربوط به فضای مجازی پاک هستیم و اقداماتی از جمله سند شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای و مصوبات پیام‌رسان‌ها انجام شده است.