زعفران دارو گیاهی امیدبخش برای درمان اختلال بیش فعالی

به گزارش خبرنگار مهر، اختلال بیش فعالی یکی از شایع‌ترین اختلالات عصب شناختی در دوره کودکی و نوجوانی است.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در مطالعه‌ای دریافتند زعفران دارای خواص ضدافسردگی و تقویت کننده حافظه است و می‌تواند همانند داروهای متداول برای درمان اختلال بیش فعالی نظیر ریتالین، برای کنترل علائم مؤثر باشد.

محققان در آزمایشات اولیه که بر کودکان بین ۶ و ۱۷ سال مبتلا به این بیماری، انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که زعفران توانست مانند ریتالین که از سوی پزشکان تجویز می‌شود، در کنترل علائم و عوارض این بیماری موفق عمل کند.



آنها افزودند: «زعفران می‌تواند به عنوان یک داروی گیاهی، جایگزین داروهای پزشکی تجویز شده برای این بیماران باشد، به ویژه برای کسانی که از عوارض این داروها نظیر حالت تهوع، معده درد، کاهش اشتها، بیخوابی و سردرد رنج می‌برند. گفتنی است ۳۰ درصد این بیماران با این مشکل روبرو هستند.»



محققان به مدت ۶ هفته تأثیر دارو و زعفران را روی ۵۴ تن از شرکت کنندگان در این تحقیق بررسی کردند.



محققان بر ضرورت اجرای تحقیقات بیشتر بر نقش زعفران در درمان این اختلالات تأکید کردند.