به گزارش خبرگزاری مهر، در کمتر از تنها ۳ هفته تا مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، «آندریا لیدسام» (Andrea Leadsom) رهبر محافظه کار مجلس عوام انگلیس امروز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد: هنوز امیدی هست؛ اما باید بگویم عمیقاً به‌خاطر آنچه از اتحادیه اروپا می‌شنوم ناامید هستم.

رهبر محافظه کار مجلس عوام انگلیس در این خصوص گفت: از خود می‌پرسم آن‌ها چه بازی در سر دارند؟

وی در پاسخ به این سوال که اگر «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در رأی‌گیری سه‌شنبه پارلمان موفق نشود توجه نمایندگان را کسب کند، چه طرفی باید سرزنش شود، گفت: اشاره من به سوی اتحادیه اروپا است که لازم است به‌طور تنگاتنگی با ما کار کند.