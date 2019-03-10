ماجرای نامه بازنشستگی فرماندار دماوند/ استعلام یا اجرای قانون؟

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها-وحید محمدی یکتا: طبق اعلام مسئولان استان تهران قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در این استان اجرا شده است و هیچ مسئولی که مشمول این قانون بشود، در این استان مشغول کار نیست.

اما چندی است، نامه‌ای مبنی بر بازنشستگی مجید صفری، فرماندار دماوند، که بهمن ۹۶ به این سمت منصوب شد، در فضای مجازی این شهرستان دست به دست می‌شود، که بر اساس آن نماینده عالی این شهرستان می‌بایست، طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان تغییر کند.

متن این نامه که به تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۷ با امضا مهدی امیدی، مدیرکل امور اداری و مالی استانداری تهران، خطاب به محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار تهران نوشته شده بدین شرح است: احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای مجید صفری، فرماندار محترم شهرستان دماوند (کارمند مأمور بدون حفظ پست سازمانی از سازمان امور مالیاتی کشور) با مدرک تحصیلی لیسانس و ۳۵ سال سابقه خدمت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری حائز شرایط بازنشستگی می‌باشد، لذا مراتب جهت صدور اوامر مقتضی ارسال می‌گردد.

تعدادی از فعالان اجتماعی دماوند معتقدند، حمایت‌های برخی مسئولان سبب شده که تاکنون فرماندار دماوند بازنشسته نشود و اعتقاد دارند، طبق قانون آقای صفری می‌بایست با فرمانداری این شهرستان خداحافظی کند.

فرماندار دماوند مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیست

اما در حالی که متن نامه فوق خبری شده است، معاون استاندار تهران و مخاطب این نامه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید این نامه دارای متنی سوالی و در واقع نوعی استعلام از این معاونت است.

محمد امامی امین می‌افزاید: این نامه یک نامه داخلی است و از اینکه در فضای مجازی دماوند دست به دست می‌شود، متعجبم.

وی می‌گوید: طی این نامه از ما استعلام شد، که فرماندار دماوند مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود، یا خیر و ما نیز بررسی‌های لازم را انجام دادیم و نتیجه این بررسی‌ها منفی بود، یعنی فرماندار دماوند مشمول این قانون نبوده و می‌تواند به خدمت خود ادامه دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار تهران همچنین خواستار دوری از حواشی رسانه‌ای در دماوند شد و گفت: برای انجام کار و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم، می‌بایست فضایی آرام و به دور از حواشی برای فعالیت مسئولین فراهم کنیم.

سنوات خدمتی فرماندار دماوند ۳۴ سال است

نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی هم که از او به عنوان بزرگ‌ترین حامی صفری یاد می‌شود، نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: فرماندار دماوند مأمور از سازمان امور مالیاتی کشور است و تا زمانی که سازمان امور مالیاتی بازنشستگی وی را اعلام نکند، او بازنشسته محسوب نمی‌شود و این امر با قانون بازگشت به کار فرق دارد.

قاسم میرزایی نیکو ادامه داد: ممکن است، فردی ۳۶ الی ۳۷ سال کار کند و بازنشسته نباشد، این در حالی است، که آقای صفری هنوز ۳۴ سال خدمت کرده و ۳۵ سال وی نیز پر نشده و از سنوات خدمتی وی نیز یک سال مانده است.

ماندگاری صفری ربطی به حمایت‌های من ندارد

وی در خصوص نامه مدیرکل امور اداری و مالی استانداری تهران نیز گفت: عده‌ای جوسازی و ایجاد ابهام کردند، طوماری پر کرده و به وزارت کشور فرستادند و وزیر نیز خواستار بررسی و پیگیری موضوع شد و این نامه در واقع درخواست بررسی است، نامه قطعی نیست، وگرنه وزیر، استاندار، فرماندار و هیچ مسئول دیگری نمی‌تواند، در مقابل قانون بایستد و قانون را اجرا نکند.

نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا حمایت‌های شما باعث ماندگاری فرماندار فعلی دماوند شده است، یا خیر گفت: خیر، این ادعا را کاملاً رد می‌کنم، ماندگاری آقای صفری ربطی به حمایت بنده ندارد، کسی نمی‌تواند، جلوی قانون بایستد، اما تا زمانی که سازمان امور مالیاتی کشور فرماندار فعلی دماوند را بازنشسته اعلام نکند، وی بازنشسته نیست.

میرزایی نیکو گفت: هر زمان حکم بازنشستگی وی از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد، باید به قانون احترام گذاشته و از ادامه فعالیت منع شود، اما فعلاً چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی افزود: چنین حواشی سبب تزلزل در مدیریت شهرستان شده و به نفع دماوند و یا هر شهرستان دیگری نیست و می‌بایست، از ایجاد آن خودداری کرد.