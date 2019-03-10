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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

استفاده از سگ‌ها و گربه‌های رباتیک برای درمان آلزایمر

استفاده از سگ‌ها و گربه‌های رباتیک برای درمان آلزایمر

محققان استرالیایی می‌گویند سگ‌ها و گربه‌های رباتیک به افراد سالمند مبتلا به آلزایمر کمک می‌کنند تا خاطرات خوب گذشته را به یادآورده و برای کاهش اثرات این بیماری تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی، این حیوانات رباتیک با ایجاد حس شادی و نشاط در افراد مسن، به آنها کمک می‌کنند تا اوقات خوشی را سپری کرده و از دردها و نگرانی‌های ناشی از ابتلاء به آلزایمر بکاهند.

مدل‌های جدید این حیوانات شباهت زیادی به سگ‌ها و گربه‌های واقعی دارند و می‌توانند مانند آنها جست و خیز کرده و حرکت کنند. استفاده از حسگرهای پیشرفته دقت حیوانات خانگی رباتیک را بیشتر کرده و استرالیایی‌ها قصد دارند از این حیوانات برای درمان برخی بیماری‌های روحی و روانی نیز بهره بگیرند.

سگ و گربه‌هایی که بدین منظور طراحی شده اند، به ترتیب توبی و مارمالاد نام دارند و دارای حسگرهایی در درون خود هستند که باعث می‌شود بتوانند نسبت به محیط اطراف و اقدامات احساسی واکنش منطقی نشان دهند.

تحریک حافظه و تسهیل به یادآوردن خاطرات از جمله مزایای استفاده از این ربات هاست و انتظار می‌رود در آینده برای کاربرد تعداد بیشتری از این حیوانات خانگی رباتیک در استرالیا برنامه ریزی شود.

کد مطلب 4563847

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    نظرات

    • اعظم IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
      0 0
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      عالی هست

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