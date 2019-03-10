به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه شنبه در ستاد خدمات سفر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خانه‌های مسافر در چهارمحال و بختیاری ساماندهی شوند، اظهار داشت: نظارت بر روی خانه مسافر در سطح استان افزایش یابد.

وی ادامه داد: افزایش کیفیت خدمات گردشگری در ایام نوروز در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: افزایش رضایت مسافران و گردشگران زمینه ساز ارتقای بخش گردشگری در چهارمحال و بختیاری می‌شود.

وی عنوان کرد: راه اندازی نرم افزار گردشگری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است.

افزایش کیفیت خدمات گردشگری در ایام نوروز در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت‌های نرم افزاری و الکترونیکی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری در سطح استان ضروری است.

وی بیان کرد: پاکسازی محیط زیست در ایام پایانی سال جاری ضروری است و این امر نیازمند بسیج همگانی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دستگاه‌های خدمات رسان، شهرداری‌ها و… در مسیر نظافت عمومی و زیباسازی ورودی شهر حرکت کنند.