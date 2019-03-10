سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در نشست خبری پایان سال فرماندهان انتظامی که صبح امروز برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با کاهش جرایم اینترنتی گفت: ما منکر این نمی شویم که پاپ آپ ها کماکان وجود دارند، آنها رشد کرده و جرایم فضای مجازی افزایش پیدا کرده است، اما ما (پلیس فتا) در صدد آن هستیم که ضوابط را به سایت‌ها مانند گذشته یادآور شویم و با افراد خاطی شدیدترین برخوردها را در راستای کاهش جرایم اینترنتی داشته باشیم.



همچنین سردار محسن حسن خانی رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر استفاده از فناوری‌های دانش بنیان ایرانی در تجهیز آگاهی در زمینه کشف سریع‌تر و دقیق‌تر جرم گفت: ما در پلیس آگاهی یکی از اولویت‌هایمان کشف علمی جرم است و امیدواریم با توسعه ابزارهای نوین در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته باشیم.



وی افزود: در سال ۹۸ از ابزارهای لازم استفاده می‌کنیم تا پیوندی بین پلیس و نخبگان بیش از پیش ایجاد شود.



رئیس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: در ابتدا باید نیازهای خودمان را شناسایی کنیم و این نیازها را تبدیل به درخواست کنیم تا در حوزه کشف علمی جرم دانشگاه‌ها و نخبگان علمی بتوانند به کمک ما بیایند.



وی در پایان گفت: این نکته را یادآور می‌شوم که امروزه بیشتر کشف‌های ما کشف‌هایی علمی است.