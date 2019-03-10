باطن نهر رجب، حقیقت توحید و ولایت است/ رحمت رحیمیه خدا در ماه رجب

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر گفتاری از آیت الله میرباقری در مورد ماه رجب است که در ادامه می خوانید؛

در ماه رجب، رحمت رحیمیه خدا جاری است. برای اینکه در معرض این رحمت قرار گیریم باید زیاد استغفار کنیم.

اگر ما استغفار کنیم، آن رحمت ما را دربر می‌گیرد و مورد مغفرت قرار می‌گیریم و گذشته ما پاک می‌شود و هم اینکه خدای متعال رجوعی به ما می‌کند. این رجوع و خدای متعال موجب احیای قلب انسان است.

ذکر استغفار، آثار فراوانی دارد. یکی از آثارش در بیان حضرت نوح(ع) به قومش آمده است که فرمود: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا» (از پروردگار خودتان طلب مغفرت بکنید که او غفار است). نتیجه اش چیست؟ «یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُم مِّدْرَارًا»(آسمان بر شما بارش فراوان نازل می کند...). هم رحمت ظاهری است که همین باران است و هم برکات سمائی و معنوی است. «وَ یُمْدِدْکُم بِأَمْوَالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَل لَّکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَل لَّکُمْ أَنْهَارًا» (اگر اهل استغفار بودید خدای متعال شما را با مال و فرزند کمک می کند و ...).

لذا یکی از دستورات در روایات به کسانی که خدا به آنها فرزندی نداده، این است که استغفار کنند. مثلاً یک سال سحرها استغفار کنند تا موانعش رفع شود؛ آن‌وقت خدای متعال ممکن است یک نسل پاکی به انسان بدهد...

ما اگر توجه نداشته باشیم که این ماه‌ها یک باطن و یک غیبی دارند، خیلی نمی‌توانیم از آن‌ها بهره‌مند شویم. باطن ماه‌ها و غیب ماه‌ها با هم فرق می‌کند. مثلاً در ماه رمضان سفره ضیافت پهن است. در ماه‌های دیگر ضیافت‌الله نیست. ماه رجب و شعبان و رمضان سه ماهی هستند که درهای رحمت در آن‌ها باز می‌شود، تا به رمضان می‌رسیم، و در رمضان باز می‌شود تا به شب قدر می‌رسیم.

ماه رجب غیبی دارد که در روایات می‌فرماید: رجب نهری است، از عالم بالا جاری می‌شود. این نهر، باطنش حقیقت به ولایت و حقیقت معرفت و حقیقت توحید است. ماه رجب، باطنش جریان توحید و معرفت است. اگر کسی در معرض رجب قرار گرفت، از آن جام رجب سیراب می‌شود؛ اگر بخورد، باید به معرفت برسد.

در روایت ملک داعی که روایت معروفی است، سید بن طاووس نقل کردند که در این ماه، ملک از آسمان هفتم هر شب صدا می‌زند؛ یعنی درها تا آسمان هفتم باز است و از آنجا آدم را می‌خوانند.

ماه رجب یک باطنی دارد. باطنش را می‌شود از دعاهایش و از زیاراتش فهمید. اگر کسی اهل زیارت و دعاهایش شد، آرام آرام می‌تواند به باطن این ماه پی ببرد. رزق‌ها و مقامات این ماه را از دعاها و زیاراتش باید جست‌وجو کرد.

یکی از فضایل مهمی که این ماه دارد، این است که ماه امیرالمؤمنین (ع) است. هم شهر الله است و هم شهر امیرالمؤمنین(ع) است. ثمره و خروجی این ماه باید یک محبتی از امیرالمؤمنین(ع) باشد. روی این عبادت تمرکز کنیم، عبادات دیگر را در حاشیه آن قرار بدهیم. خروجی این ماه باید محبت امیرالمؤمنین(ع) باشد که مقدمه ماه شعبان و ضیافت نبی اکرم (ص) و مقدمه رمضان و شهر الله است.