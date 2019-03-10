به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان از سوی پژوهشکده این شورا در بهار سال آینده برگزار می‌شود.

محوریت مسابقه، «صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس و تفسیر قانون اساسی» اعلام شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهشکده شورای نگهبان، مسابقه در دو مرحله برگزار می‌شود؛ در مرحله نخست، روز مشخصی جهت برگزاری رقابت مرحله‌ی اول به گروه‌ها اعلام می‌شود تا در حضور دو داور، جلسه‌ی شورای نگهبان را شبیه‌سازی کنند.

پیش از شروع رقابت، مصوبات فرضی در اختیار اعضای گروه‌ها قرار می‌گیرد تا در خصوص آن مطابق با جلسه‌ی شورای نگهبان تصمیم‌گیری و اظهار نظر کنند.

در مرحله دوم، جلسه‌ای با حضور همه‌ی گروه‌های شرکت‌کننده در رقابت‌ها (نمایندگان هر گروه) با حضور در مقابل هیئت داوران که متشکل از اعضای شورای نگهبان و اساتید دانشگاه است، نظرات تبیین و از استدلال‌های خود دفاع می‌کنند.

در پایان، هر گروه که بیشترین امتیاز را کسب کنند به‌عنوان برترین گروه شناخته می‌شود، همچنین به همه‌ی گروه‌ها گواهی شرکت در مسابقه و به سه گروه برتر جوایزی اهدا می‌شود.

گروه اول: مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان جایزه نقدی به همراه قرارداد همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان مشاور در کارشناسی مصوبات مجلس اهدا می‌شود.

گروه دوم: ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان و گروه سوم: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان جایزه نقدی دریافت می‌کند.

متقاضیان می‌توانند تا ۲۸ اسفندماه برای حضور در این مسابقه ثبت نام کنند.