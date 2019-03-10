«کلام آخر» و انتشار یک اثر جدید از سالار عقیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «کلام آخر» به آهنگسازی علیرضا دریایی و خوانندگی سالار عقیلی در قالب چند تصنیف ارکسترال روانه بازار موسیقی شد. این اثر که با حمایت یک بانک خصوصی توسط مؤسسه «شرکت پرده هنر موسیقی» منتشر شده است، با کلامی از احسان افشاری و در قالب ۸ قطعه به علاقه مندان عرضه شده است.

امیرعباس ستایشگر (ناشر آلبوم) درباره این اثر گفت: یکی از مهمترین عوامل موفقیت تصانیف ارکسترال دهه ۴۰ و ۵۰ رویکرد همگرایی مثلث آهنگساز، خواننده و شاعر بوده است. یعنی وقتی هر سه با تعامل کار می‌کردند نتیجه همیشه خوب می شده است. این موضوع در این آلبوم برای بنده قابل توجه بود. فضای این آلبوم هم، چنین دیدگاهی را شامل می‌شود یعنی هارمونی‌ها و تنظیم از یک سو و انتخاب واژه‌ها و ترانه سرایی از سویی دیگر رویکردی معاصرتر و امروزی‌تر دارد.

ناصر رحیمی (فلوت)، حسام صدفی‌نژاد (ابوا)، هومن نامداری (کلارینت)، فرشاد محمدی (فاگوت)، مهدیس گلزار کاشانی (پیانو)، علی جعفری‌پویان، مونیکا لران، احسان شامی، سهراب برهمندی (ویولن آلتو)، آتنا اشتیاقی (ویولنسل)، پورنگ پورشیرازی (کنترباس)، رامین صفایی (سنتور)، بهزاد رواقی (تار)، گوهرناز مسائلی (تمبک)، روزبه زرعی (دف و سازهای کوبه‌ای) و علیرضا دریایی (ویولن، ویولن آلتو و کمانچه) نوازندگان این اثر هستند.