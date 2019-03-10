فرار ابوبکر البغدادی از «باغوز» پس از ترور نافرجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: ابوبکر البغدادی پس از ترور نافرجام در منطقه الباغوز سوریه از این منطقه فرار کرده است.

این منبع بیان کرد: یکی از سرکرده‌های داعش که عراقی است به نیروهای سوریه دموکراتیک گفت که یک بمب در مسیر حرکت ابوبکرالبغدادی در اطراف الباغوز کارگذاشته شده بود که تا وی ترور شود اما البغدادی متوجه شد و به دنبال آن فوراً از منطقه الباغوز گریخت.

منبع امنیتی عراقی فاش کرد: البغدادی به شدت احساس خطر می‌کند به ویژه که مشکلات داخلی داعش افزایش یافته و همه به دنبال کشتن وی و جانشینی اش هستند.

شایان ذکر است که روز گذشته نیز یک منبع امنیتی عراقی فاش کرده بود: بسیاری از کسانی که طی روزهای گذشته از منطقه الباغوز سوریه خارج شده‌اند بیعت خود را با ابوبکر البغدادی شکسته‌اند که برخی به شکل علنی آن‌را اعلام کرده و برخی دیگر هنوز آن‌را کتمان می‌کنند.

این سرکرده داعشی به وضعیت خفت باری که داعشی ها در نتیجه تحولات الباغوز دارند، اشاره کرده بود.

منبع امنیتی عراقی بیان کرده بود: خروج داعشی ها از الباغوز سوریه در وضعیتی فلاکت بار تأثیر شدیدی بر روی روحیه داعشی ها گذاشته است.

همزمان اخباری از ترور سرکرده‌های داعش توسط خود داعش قبل از خروج از الباغوز به گوش می‌رسد.