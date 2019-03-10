  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۰۶

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس:

زیرساخت های توسعه معدن گلیران فراهم شود

زیرساخت های توسعه معدن گلیران فراهم شود

بابل - عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس خواستار اجرای تعهدات برای تامین زیرساخت ها و توسعه معدن گلیران شد.

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید برتأمین زیرساخت‌ها، توسعه و تجهیز معدن گلیران اظهار داشت: از اینکه ایمیدرو یا همان سازمان گسترش و توسعه معادن به تعهدات کامل خود در قبال تأمین جاده دسترسی ۲۹ کیلومتری فیروزجاه به معدن، تأمین برق مورد نیاز معدن و اجرای حرفه‌ای طرح توسعه معدن مهم گلیران عمل نکرده است انتقاد داریم.

وی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی و با عنایت به اهمیت، کیفیت و کمیت ذغال سنگ منطقه گلیران و نقش سازنده این معدن در اشتغال و توسعه صنعتی، شرکت البرز مرکزی اهتمام جدی تری برای ارتقای سطح تولید معدن گلیران به خرج دهد.

نیازآذری با تشکر از مدیران، کارشناسان و معدن کاران خستگی ناپذیر معدن گلیران که موجب افزایش تولید و کسب رتبه نخست در استان مازندران شد افزود: معدن گلیران بندپی شرقی پس از خلع ید پیمانکار بخش خصوصی و با مدیریت مستقیم شرکت البرز مرکزی مجدداً احیا شود و هم اکنون با تولید ماهانه چهار هزار و ۵۰۰ تن ذغال سنگ برای ۲۰۰ نفر فرصت شغلی فراهم کرده است.

نیازآذری ابراز امیدواری کرد: در صورت اجرای طرح توسعه ظرفیت تولید و اشتغال افزایش چشمگیر پیدا می‌کند وحتی امکان احداث کارخانه ذغال شویی در جنوب شهرستان بابل میسر شود.

کد مطلب 4564422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها