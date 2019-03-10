زیرساخت های توسعه معدن گلیران فراهم شود

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید برتأمین زیرساخت‌ها، توسعه و تجهیز معدن گلیران اظهار داشت: از اینکه ایمیدرو یا همان سازمان گسترش و توسعه معادن به تعهدات کامل خود در قبال تأمین جاده دسترسی ۲۹ کیلومتری فیروزجاه به معدن، تأمین برق مورد نیاز معدن و اجرای حرفه‌ای طرح توسعه معدن مهم گلیران عمل نکرده است انتقاد داریم.

وی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی و با عنایت به اهمیت، کیفیت و کمیت ذغال سنگ منطقه گلیران و نقش سازنده این معدن در اشتغال و توسعه صنعتی، شرکت البرز مرکزی اهتمام جدی تری برای ارتقای سطح تولید معدن گلیران به خرج دهد.

نیازآذری با تشکر از مدیران، کارشناسان و معدن کاران خستگی ناپذیر معدن گلیران که موجب افزایش تولید و کسب رتبه نخست در استان مازندران شد افزود: معدن گلیران بندپی شرقی پس از خلع ید پیمانکار بخش خصوصی و با مدیریت مستقیم شرکت البرز مرکزی مجدداً احیا شود و هم اکنون با تولید ماهانه چهار هزار و ۵۰۰ تن ذغال سنگ برای ۲۰۰ نفر فرصت شغلی فراهم کرده است.

نیازآذری ابراز امیدواری کرد: در صورت اجرای طرح توسعه ظرفیت تولید و اشتغال افزایش چشمگیر پیدا می‌کند وحتی امکان احداث کارخانه ذغال شویی در جنوب شهرستان بابل میسر شود.