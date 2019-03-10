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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۳۵

هواپیمای حامل«بوتفلیقه» ژنو را به سوی الجزایر ترک کرد

هواپیمای حامل«بوتفلیقه» ژنو را به سوی الجزایر ترک کرد

منابع خبری از پرواز هواپیمای حامل رئیس جمهور الجزایر از ژنو سوئیس به سوی کشورش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه گزارش داد: هواپیمای حامل عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر فرودگاه ژنو را به سوی الجزایر ترک کرده است.

گفتنی است قبلاً منابع خبری اعلام کردند که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر امشب به الجزایر بازمی گردد.

این منابع گفته بودند: خودروهایی به فرودگاه ژنو وارد شده است که احتمال داده می‌شود که رئیس جمهور الجزایر را از بیمارستان ژنو آورده باشند. هواپیمای بوتفلیقه آماده پرواز از فرودگاه ژنو به سوی الجزایر است.

این منابع بیان کرده بودند: هواپیمای بوتفلیقه ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی ژنو را ترک خواهد کرد. نیروهای امنیتی الجزایر در طول مسیر فرودگاه الجزایر تا مقر ریاست جمهوری در زرالده مستقر شده اند. همچنین نیروهای امنیتی در اطراف فرودگاه نظامی بوفاریک مستقر شده اند.

کد مطلب 4564541

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