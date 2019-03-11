به گزارش خبرنگار مهر، شبکه سحر برنامهها، فیلمها و سریالهای مختلفی را برای ایام نوروز ۹۸ در نظر گرفته است.
سریال «همه خانواده من» به تهیهکنندگی امین عباساف با مضمونی مرتبط با تحویل سال، ماجراهای یک خانواده در ایام نوروز را روایت میکند. سریال «چک برگشتی» هم به مدیریت دوبلاژ سلیمان فرضعلی اف به زبان آذری، دوبله شده که در قالب سریالی طنز در ۱۳ قسمت ۴۵ دقیقهای پخش میشود.
مستند «امپراتوری سنجابها»، درباره زندگی گونهای ایرانی از سنجابها است که با تصاویری حرفهای تصویربرداری شده و با دوبله در یک قسمت ۷۳ دقیقهای برای بینندگان آذری پخش خواهد شد.
مستند «امپراتوری سنجابها» زندگی سنجابها در نهاوند و برخی شهرهای دیگر کشور را به تصویر میکشد. تصویربرداری این اثر را فرشاد افشینپور با دوربینهای بسیار پیشرفته و متعددی که در لانههای پرندگان و حیوانات به مدت ۱۸ ماه کار گذاشته شده بود، بر عهده دارد.
در کانال کردی شبکه سحر برنامه «پیشواز نوروز» که تولیدی است و با ساختار جنگ مانند به استقبال از نوروز میرود، در روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفند ۹۷ ساعت ۲۲:۴۵ پخش خواهد شد. این برنامه، ۹۰ دقیقه است و تهیه کنندگی آن را مصطفی محمودی بر عهده دارد.
«ویژه برنامه تحویل سال نو» هم به صورت زنده و به مدت ۳ ساعت در ۲۹ اسفند از کانال کردی پخش میشود. این برنامه با دعوت از مهمانان، خوانندگان و… لحظاتی خوش را در آستانه تحویل سال نو، برای بینندگان رقم خواهد زد.
برنامه تولیدی «ویژه نوروز» نیز در ۱۳ قسمت ۹۰ دقیقهای به تهیهکنندگی مصطفی محمودی تهیه شده که در ایام نوروز ساعت ۲۳ پخش میشود.
مجموعه عروسکی نمایشی «شبکه گانگسترها» برای نوروز ۹۸ به لهجه سورانی دوبله شده است و در ۱۵ قسمت هر روز ساعت ۱۷:۴۵ به مدت ۲۰ دقیقه پخش میشود.
مستند «نوروز همایون» به آداب و رسوم نوروزی شهرهای مختلف در ایران میپردازد و در چهار قسمت ۴۰ دقیقهای در روزهای اول، سوم، چهارم و پنجم نوروز ساعت ۲۱:۳۰ پخش میشود.
مستند «ایران گرد» به زبان کرمانجی دوبله شده و به معرفی شهرهای ایران میپردازد. در این برنامه، گزارشگر به شهرهای دیدنی ایران رفته و آثار باستانی و صنایع دستی این شهرها را معرفی میکند. این برنامه در ۱۲ قسمت ۵۰ دقیقهای تهیه شده است که هر شب ساعت ۱۸ پخش میشود.
«مجله ورزشی» هم به تهیهکنندگی مهدی منظوری رویدادهای ورزشی ایران را در سالی که گذشت و مهمترین افتخارات و کسب نتایج ورزشکاران کشورمان را در تورنمنتهای ورزشی مرور خواهد کرد. این برنامه در چهار قسمت ۵۰ دقیقهای تهیه شده است که در ساعت ۲۱:۳۰ پخش میشود.
برنامه زنده «آوا و نما» که به لهجه سورانی پخش میشود از خوانندگان کردی دعوت میکند تا با حضور در این برنامه، ترانههای کردی را بسرایند. بینندگان هم با تماس تلفنی، قطعاتی از خوانندهها میخوانند که این برنامه روزهای ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴ نوروز پخش میشود. مجری این برنامه اسعد خوشگوار و تهیهکننده آن مهدی میرچی هستند.
فیلمهای سینمایی ایرانی «مرخصی شب عید»، «ملک سلیمان»، «باور آرامش»، «سوپر استار»، «ناسپاس» و تلهفیلم «آقای مدیر» در ایام نوروز از کانال کردی شبکه سحر به نمایش درخواهد آمد.
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