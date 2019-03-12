به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب تیمهای کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در حالی مشخص شد که فرنگی کاران در روزهای ۱ و ۲ فروردین ماه و آزادکاران در روزهای ۳ و ۴ فروردین ماه سال ۹۸ در شهر اولان باتور مغولستان به میدا ن خواهند رفت.
اسامی کاروان کشتی زیر ۲۳ سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی
۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۷۷ کیلوگرم: محمد رضا گرایی
۸۲ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی
۸۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی
۹۷ کیلوگرم: حسن آریایی نژاد
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی
سرمربی: جمشید خیرآبادی
مربیان: ناصر نوربخش-- رسول جزینی- فرید عدنانی- صابر میرزاده
سرپرست: بهروز حضرتی پور
کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: افشین رحمانی
۶۱ کیلوگرم: محمد نامجو مطلق
۶۵ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی
۷۰ کیلوگرم: فرهاد نوری
۷۴ کیلوگرم: نوید زنگنه
۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی
۸۶ کیلوگرم: احمد بذری
۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی
۹۷ کیلوگرم: عباس فروتن
۱۲۵ کیلوگرم: محمد مرادی
سرمربی: علیرضا رضایی
مربیان: علیرضا رضایی منش- مسعود مصطفی جوکار- مصطفی قاسم پور
سرپرست: هادی حبیبی
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