به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در حالی مشخص شد که فرنگی کاران در روزهای ۱ و ۲ فروردین ماه و آزادکاران در روزهای ۳ و ۴ فروردین ماه سال ۹۸ در شهر اولان باتور مغولستان به میدا ن خواهند رفت.

اسامی کاروان کشتی زیر ۲۳ سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۷۷ کیلوگرم: محمد رضا گرایی

۸۲ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی

۸۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی

۹۷ کیلوگرم: حسن آریایی نژاد

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی

سرمربی: جمشید خیرآبادی

مربیان: ناصر نوربخش-- رسول جزینی- فرید عدنانی- صابر میرزاده

سرپرست: بهروز حضرتی پور

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: افشین رحمانی

۶۱ کیلوگرم: محمد نامجو مطلق

۶۵ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی

۷۰ کیلوگرم: فرهاد نوری

۷۴ کیلوگرم: نوید زنگنه

۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی

۸۶ کیلوگرم: احمد بذری

۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی

۹۷ کیلوگرم: عباس فروتن

۱۲۵ کیلوگرم: محمد مرادی

سرمربی: علیرضا رضایی

مربیان: علیرضا رضایی منش- مسعود مصطفی جوکار- مصطفی قاسم پور

سرپرست: هادی حبیبی