جواد الله وردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تیم فوتبال امید ایران در آستانه بازی‌های مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ ساله‌های آسیا گفت: نمی دانم کدام آدمی که ورزشی است از این تیم انتظار موفقیت دارد؟ برایم جای سوال است که چه خدماتی در اختیار رشد و تقویت فوتبال پایه انجام داده ایم که حالا انتظار داریم این تیم موفق شود.

پیشکسوت فوتبال ایران با انتقاد از نحوه کمک به تیم فوتبال امید ایران برای کسب موفقیت در عرصه‌های بین المللی اظهار داشت: آقایانی که خود را مدیر می‌دانند تیم فوتبال امید را به پیمانکار می‌دهند. دوره قبلی به کاشانی دادند و گفتند برود درآمدزایی کند. این بار هم به حمید استیلی که بازیکن باسابقه و بسیار خوبی بود تیم را داده اند.

بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس خاطرنشان کرد: این کار از اساس اشتباه است. مگر تیم امید، ملک است که فدراسیون فوتبال به کسی اجاره می‌دهد. فدراسیون فوتبال ملوک الطوایفی اداره می‌شود. هیچکس فکرش را هم نمی‌کند که برای موفقیت باید بازی‌های مناسب تدارکاتی و اردوهای منسجم داشته باشیم. یک مربی خارجی می‌آورند و او را سیبل قرار می‌دهند تا خودشان کارهای دیگر کنند.

وی در ادامه افزود: ژاپنی‌ها حدود ۳۵ سال پیش نزدیک به ۵۰۰ بازیکن را به برزیل فرستادند تا استعدادهای ذاتی خود را شکوفا کنند. همین کار را قطر به تازگی شروع کرد. مربی از مدرسه فوتبال بارسلونا اسپانیا آورد تا بازیکن پرورش دهد. نتیجه اش را هم دیدید که تیم جوان و خوش فکری ساخت که در جام ملت‌های آسیا قهرمان شد. ما با کی‌روش که مربی فوق العاده بزرگی بود هم نتوانستیم از گروهمان صعود کنیم. چون مشکل مدیریت در فدراسیون داریم.

الله وردی تصریح کرد: برنامه یکساله برای لیگ می‌نویسیم اما به میانه‌های فصل که می رسیم صدای همه در می‌آید. ادعای فوتبال حرفه ای هم داریم. این فوتبال هرگز نمی‌تواند رشد مناسبی داشته باشد. باید هرچه سریع‌تر تکلیف خود را با مدیریت‌های غلط مشخص کند. وگرنه تا ۵۰ سال دیگر هم تیم امید به المپیک نمی‌رود.