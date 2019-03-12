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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

سردار رحیمی مطرح کرد؛

ظرفیت معابر ما ۴ تا ۸ برابر کمتر از تعداد خودروهاست

ظرفیت معابر ما ۴ تا ۸ برابر کمتر از تعداد خودروهاست

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، گفت: ظرفیت معابر ما ۴ تا ۸ برابر کمتر از نسبت خودروها است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی، در حاشیه بازدید وزیر ارتباطات از مراکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، اظهار کرد: ظرفیت معابر ما ۴ تا ۸ برابر کمتر از نسبت خودروها است.

وی افزود: تلاش پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، با پلیس راهنمایی و رانندگی در کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست.

سردار رحیمی با اشاره به مرکز مانیتورینگ پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در این مکان سامانه تحلیل ترافیک، سامانه‌های هدایت یگان‌ها، سامانه لحظه‌ای محاسبه ترافیک خیابان‌ها و سامانه‌های کاربردی دیگر وجود دارند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان کرد: در بحث رسیدگی به تصادف که خود عامل اصلی ترافیک است، زمان حضور همکاران را به حداقل رسانده‌ایم.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با کمک از دانش آموختگان حوزه فناوری و حمایت‌های شما به عنوان وزیر ارتباطات این سامانه را تکمیل تر کنیم.

کد مطلب 4566262

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