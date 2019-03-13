به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی متافیزیک، هستی و هستی‌شناسی در روزهای ۴ و ۵ مارس ۲۰۲۱ در ریو دو ژانیرو، برزیل برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل متافیزیک، متافیزیک و معرفت شناسی، سوالات محوری، مشکلات متافیزیکی، فضا و زمان، پایداری و قانون اساسی، علت، آزادی و جبرگرایی، روش متافیزیک، وجود و هستی‌شناسی، هویت و تغییر، علیت و زمان، ضرورت و امکان، کیهان شناسی و جهان بینی، ذهن و ماده، تعاریف و اراده آزاد، دین و معنویت، متافیزیک در علم، تاریخ متافیزیک، متافیزیک در یونان، سقراط و افلاطون، ارسطو، منطق گرایی و عقلگرایی قاره‌ای، کانت، فلسفه تحلیلی و مثبت گرایی، فلسفه قاره‌ای، فرایند متافیزیک و… است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/2021/03/Rio-de-Janeiro/ICMBO?step=2 مراجعه گردد.

مهلت ارسال آثار تا چایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون کنفرانس به آدرس https://waset.org/conference/2021/03/Rio-de-Janeiro/ICMBO مراجعه گردد.