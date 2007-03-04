تجمع جنبش عدالتخواه دانشجویی مقابل دادگستری مشهد

به گزارش خبر نگار مهر درمشهد در این تجمع که از ساعت 13 ظهر امروز آغاز شد و تاساعت 30/14دقیقه ادامه یافت دانشجو یان به حمل پلا کاردهایی که در روی آن نوشته شده بود: "آقای شاهرودی ،بعد از 6 سال ویرانه راچه کردید؟"،"چهره ماندگار مفاسد اقتصادی ،شهرام جزایری "و"تسامح در برابر فساد همدستی با مفسدان است "خواستار مقابله با گلو گاههای اصلی مفاسد اقتصادی شدند .

همچنین این دانشجویان که به نمایندگی ازدانشگاه علوم پزشکی و فردوسی ، آزاد و پیام نور و جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دراین تجمع حضور یافته بودند کاریکاتورهایی با موضوع مفاسد اقتصادی و سر دادن شعار هایی همچون "عدالت قضایی ،کجایی کجایی و" اعتراض خود را بیان کردند .

مصطفی باقرزاده یکی ازدانشجویان عدالت خواه در گفتگو با خبرنگاران هدف ازبرپایی این تجمع را بهانه ای برای یادآوری فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد .

وی اظهار داشت : تحرک درزمینه رفع شکالات قانونی و پیگیری ومعرفی شریانهای اصلی مفاسد اقتصادی ازدیگر اهداف این تجمع است .

باقرزاده اشکار شدن مسائل پشت پرده و معرفی رشوه گیرندگان از شهرام جزایری را از خواسته های به حق مردم دراین پرونده دانست .

وی با اشاره به بر کناری چهار مقام قضایی از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه گفت : این اقدام دیر هنگام قابل تقدیر است اما حیف مصداق نوشدارو بعداز مرگ سهراب است .

در پایان این تجمع بیانیه ای قرائت شد که دربخشی از آن آمده است : آیا وقت آن نرسیده که شعار خود را در مبارزه با فساد به شعار" مبارزه با فساد در مبارزه با مفاسد اقتصادی " تغییر دهیم ؟

در بخش دیگری ازاین بیانیه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درخصوص اصل 44 تاکید شده است :سستی قوه قضاییه در برخورد باپدیده فساد اقتصادی با دلایل به ظاهر موجهی چون حفظ امنیت سرمایه گذاری و حفظ آبروی مومن و این قبیل تو جیهات نادرست در تناقض صریح با سیاسیتهای اصل 44 برای ایجاد یک اقتصاد پویا و رو به پیشرفت است .