تجمع دانشجویان در محکومیت هتک حرمت قرآن و شرایط اقتصادی

همدان-دانشجویان امروز با برگزاری تجمعی در همدان، ضمن انتقاد از شرایط اقتصادی کشور، خواستار برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و هتک حرمت کنندگان به قرآن و مقدسات شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت‌کنندگان در این تجمع با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت و نقش «مافیاهای واردات و نظام بانکی» در تشدید مشکلات معیشتی، خواستار ورود جدی دستگاه قضائی به مفاسد اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور شدند.

دانشجویان حاضر همچنین با محکوم کردن هتک حرمت قرآن کریم در دارالمؤمنین همدان، بر لزوم هوشیاری در برابر افرادی که به گفته آنان با حمایت جریان‌ها و گروه‌های جاسوسی و تروریستی در خارج از کشور، تلاش می‌کنند اعتراضات مردمی را به اغتشاش تبدیل کنند، تأکید کردند.

در این تجمع، شعارهایی از جمله «مرگ بر مفسد اقتصادی»، «مرگ بر مسئول بی‌لیاقت» و «حامی خارجی نمی‌خوایم» سر داده شد که بیانگر مطالبات اصلی دانشجویان بود.

به گزارش مهر، حاضران در این تجمع با تأکید بر تداوم پیگیری مطالبات خود، خواستار اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و برخورد قاطع و بدون اغماض با مفاسد مالی شدند.

