ایزابل هوپر در نقش «مادر» دیده شد/ اجرای نمایش در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نمایش «مادر» بر مبنای نمایشنامه‌ای به قلم فلوریان زلر فرانسوی که سال ۲۰۱۰ نوشته شده، ساخته شده است. ۲ سال پس از این نمایش «پدر» منتشر شد و در اجرا جایزه تونی را برد و هشت سال بعد از آن هم «پسر» ماه پیش در لندن روی صحنه رفت.

این سه گانه خانوادگی درباره زمان، خاطره و تعادل است. «پدر» درباره زوال عقل در مردان سالخورده و «پسر» درباره افسردگی مزمن در نوجوانی است و «مادر» به میانسالی و افراط‌ها می‌پردازد.

در نمایش «مادر» ایزابل هوپر در کنار کریس نوت در نقش همسرش بازی کرده است.

این نمایش در لیندا گراس تئاتر نیویورک و خارج از برادوی به صحنه رفته است.

جاستیس اسمیت و ادوسا یانگ دیگر بازیگران این نمایش هستند.

این نمایشنامه توسط فلوریان زلر نوشته شده و کریستوفر همپتون آن را به انگلیسی ترجمه کرده است.

تریپ کولمن این نمایش را کارگردانی کرده است.

شکست هوپر در کسب جایزه اسکار سال ۲۰۱۷ برای بازی در فیلم «او» یکی از بدترین کوتاهی‌های اسکار خوانده شده است.

هوپر در دریافت نامزدی جایزه سزار که اسکار فرانسه محسوب می‌شود، به عنوان بهترین بازیگر زن رکورد دارد و ۱۵ نامزدی کسب کرده و در سال ۱۹۹۵ این جایزه را برای فیلم «مراسم» دریافت کرده است. او جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن را هم برای «معلم پیانو» در سال ۲۰۰۱ و «ویولت» در سال ۱۹۷۸ دریافت کرده است.

نمایش «مادر» از ۱۱ مارس روی صحنه رفته و تا ۱۳ آوریل اجرا خواهد داشت.