پروژه بعدی ایزابل هوپر معرفی شد/همکاری با کارگردان مشهور فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ایزابل هوپر که برای بازی در فیلم «او» از سینمای فرانسه نامزد اسکار بخش خارجی زبان است و نامش در اغلب فهرست‌های امیدداران بازیگر زن نقش نخست اسکار جای دارد، در فیلمی به نام «اوا» برای بنویی ژاکو کارگردان کهنه کار فرانسوی بازی می‌کند.

ایزابل هوپر هفته پیش موفق شد از جایزه گاتام جایزه بهترین بازیگر زن را برای بازی در فیلم «او» ساخته پل ورهوفن از آن خود کند.

تریلر «اوا» با اقتباس از رمان جیمز هدلی چِیز و با تمرکز بر زنی به نام «اوا» ساخته می شود.

هوپر در این فیلم در برابر گاسپار اولیل بازیگر مشهور فرانسوی بازی می‌کند که در تازه‌ترین فیلمش «این تنها پایان جهان است» ساخته خاویر دولان که برنده جایزه بزرگ جشنواره کن شد، حضور داشت.

رمان «اوا» سال ۱۹۶۲ نیز مورد اقتباس قرار گرفته بود و جوزف لوزی فیلمی با اقتباس از آن با بازی جین مورو ساخته بود.

به نظر می‌رسد نقش «اوا» ‌کاملا برازنده هوپر باشه که برای بازی در فیلم «او» با اقبال منتقدان روبه رو شده است. او به تازگی در انستیتو فیلم آمریکا نیز برای بازی در «او» مورد تقدیر واقع ‌شد.

فیلمبرداری «اوا» در نیمه‌های ژانویه در پاریس شروع خواهد شد و لیون و نانسی نیز دیگر لوکیشن‌های ساخت فیلم خواهند بود.

فیلمنامه این فیلم را ژاکو و ژیل توراند فیلمنامه نویس مشهور که فیلمنامه دیگر فیلم‌های ژاکو چون «وداع، ملکه من» را نوشته، به اتفاق نوشته‌اند.

هوپرت در دریافت نامزدی جایزه سزار که اسکار فرانسه محسوب می‌شود به عنوان بهترین بازیگر زن رکورد دارد و ۱۵ نامزدی کسب کرده و در سال ۱۹۹۵ این جایزه را برای فیلم «مراسم» دریافت کرده است. او جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن را هم برای «معلم پیانو» در سال ۲۰۰۱ و «ویولت» در سال ۱۹۷۸ دریافت کرده است.

در سال ۲۰۰۲ او جایزه خرس نقره‌ای برلیناله را به طور مشترک دریافت کرد و جایزه لژیون دو نور فرانسه را در کارنامه‌اش دارد.