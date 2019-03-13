کاروان قرآنی انقلاب، گام جدیدی در راه انس با قرآن برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از دست اندرکاران، قاریان، حافظان کاروان قرآنی انقلاب دیروز ۲۱ اسفند ماه در محل صدا ی جمهوری اسلامی اسلامی ایران با حضور امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، حمید شاه آبادی معاون صدای جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام عرفاتی سرپرست شبکه قرآن و معارف سیما، احمد ابوالقاسمی مدیر شبکه رادیویی قرآن، امیر سرتیپ گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغاتی ستاد کل نیروهای مسلح، سرهنگ عسگریان، معاون روابط عمومی و تبلیغات نیروی دریایی سپاه و جمعی از قاریان و اساتید قرآنی کشور همراه با کاروان قرآنی انقلاب برگزار شد.

این مراسم که با اجرای محمدرضا پور معین از شبکه رادیویی قرآن به صورت زنده پخش شد به بررسی و تشریح و تقدیر از دست اندرکاران این کاروان قرآنی که در ایام الله دهه فجر به اجرای محفل و کرسی‌های تلاوت قرآن در بیش از ۱۱ استان کشور پرداخته بودند اختصاص داشت.

در این مراسم شاه آبادی، معاون صدای جمهوری اسلامی ضمن خسته نباشید به دست اندرکاران گفت: امیدوارم این حرکت کاروان قرآنی انقلاب با شکل‌های نوین و خلاقانه تری ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به سوالی در این خصوص که چرا اولین اولویت‌های تأسیس شبکه‌های رادیویی به شبکه قرآنی اختصاص یافت؟ ادامه داد: در حال حاضر شانزده رادیوی ملی داریم چرا باید رایدو قرآن جزو اولین اولویت‌های تأسیس شبکه رادیویی جمهوری اسلامی ایران باشد؟

شاه آبادی با تأکید براینکه قرآن کلید حل مشکلات است ابراز کرد: در قرآن یک ویژگی وجود دارد که کلید حل مشکلات زمینی در آسمان است قرآن کتاب زندگی و دستور العمل نظام جمهوری اسلامی است. این کتاب دستور العمل جهانی ابرای تمامی اقدامات داشته و ما باید راه و روش خود را با این کتاب محک بزنیم.

معاون صدای رسانه ملی اظهار کرد: حرکت کاروان قرآنی انقلاب، گام خوبی در جهت شناخت قرآن و بردن چهره‌های قرآنی به سطح جامعه بود تا چهره خادمان قرآن به مردم معرفی شود. قطعاً حرکت ارزشمندی بود که گام جدی و جدیدی در راه انس با قرآن شد به ویژه در بازه زمانی جشن‌های چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی نمادین و ارزشمند بود. امیدواریم تا رادیو قران دریچه‌های بیشتر انس مردم با قرآن را باز کند و هم سر سفره قرآن متنعم باشد.

کاروان قرآنی انقلاب، بهترین دفاع در برابر هجمه هاست

در ادامه امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن سخنان کوتاهی با تبریک حلول ماه رجب، حضور در جمع دست‌اندرکاران کاروان قرآنی انقلاب را توفیقی دانست و گفت: باید به سمت قرآن‌شناختی و قرآن‌پژوهی رفت. در آیه ۳۰ سوره فرقان آمده است «وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا» که این آیه اشاره به نجوای پیامبر اکرم (ص) دارد و این‌که پیامبری که رحمت للعالمین نامیده شده است با گله و شکایت، نفرین می‌کند و از کوتاهی عمل مسلمانان نسبت به قرآن کریم می‌گوید.

وی در ادامه با اشاره به زیرکی انگلیسی‌ها و اینکه در چند قرن قبل به اهمیت مفاهیم قرآن پی برده بودند و اظهار می‌کردند که باید مانع توجه مسلمانان به قرآن کریم شوند تا بتوانند به اهدافشان برسند، گفت: این حرکت انگلیسی، همان خطری است که پبامبر اکرم (ص) اعلام کرد و به بودن دو ثقل قرآن و عترت در کنار هم تأکید داشتند.

سرتیپ پور دستان عمده جهان اسلام را مستعمره انگلیس خواند که در آن زمان آیات جهاد و شهادت را از قرآن حذف کردند و بیان کرد: این استعمار گر غافل بود که پیروزی انقلاب ثمره عنایت الهی است که از برکات انقلاب اسلامی در تمام شئون آنها جنبه‌های معنوی اثر خواهد گذاشت. یکی از محوری ترین برکات انقلاب اسلامی آوردن قرآن به صحنه بود.

وی ادامه داد: قرآنی که در حاشیه قرار داشت به متن آمد و قرآن مبنایی برای زندگی خدمت گزاری در عرصه‌های مختلف فرهنگ سیاست بین المللی شد. انقلاب موجب زدودن غبار مهجوریت از قرآن شد آنچنان که کاخ‌های ظلم و ستم را به لرزه در آمد اما در این فضا دشمنان بیکار ننشستند وچهره قرآن را با راهبرد قرآنی هراسی تعریف کردند و در تریبون‌ها و همایش‌هایشان چهره قرآن را ناپسند نشان دادند. می‌خواهند به دنیا نشان بدهند که قرآن کتاب تروریست پرور است اما در کاروان قرآنی انقلاب با برگزاری این حرکت‌ها دقیقاً در خط مقدم مبارزه با استکبار و در جبهه مقابل با قرآن هراسی ایستاده اند و با تعظیم و تکریم قرآن زمینه گسترش و فرهنگ قرآنی در جامعه را فراهم می‌کنند.

وی در پایان سخنانش انقلاب اسلامی را احیاگر قرآن کریم در عصر حاضر دانست و گفت: در روزگاری که دشمن با جنگ نرم به دنبال تخریب بن‌مایه‌هاست و حرکت کاروان قرآنی انقلاب، بهترین دفاع در برابر این هجمه‌هاست.

در ادامه این مراسم ضمن همراهی با شنوندگان رادیو قرآن سرهنگ عسگریان نیز به بیان قدردانی و نکاتی در خصوص کاروان قرآنی انقلاب پرداخت. پخش مستندی از فعالیت‌های این کاروان که بزودی از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

تقدیر و تجلیل از دست اندرکاران این کاروان قرآنی و اصحاب رسانه پایان بخش مراسم بود.