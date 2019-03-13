هوش مصنوعی آفلاین گوگل برای گوشی پیکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سیستم هوش مصنوعی مذکور می‌تواند تمامی حروف بیان شده توسط کاربران را بشنود و آنها را بر روی نمایشگر تایپ کند.

مهم‌ترین مزیت این سیستم عدم وابستگی به اینترنت و دیگر شبکه‌های اطلاع رسانی است. استفاده از سیستم مذکور هم سریع‌تر بوده و هم دارای کارآیی بیشتری است.

سیستم‌های تشخیص صوت به طور سنتی از طریق چند تکه کردن جملات عمل می‌کنند، اما این سیستم می‌تواند با شنیدن تک تک حروف، کلمه بندی و جمله بندی ها را نیز به صورت مطلوب انجام دهد و نیازی به کمک انسان ندارد. همین مساله نشان می‌دهد هوش مصنوعی مذکور در مقایسه با نمونه‌های رقیب توانمندی و دقت بالاتری دارد.

سیستم یادشده فعلاً تنها با زبان انگلیسی و لهجه آمریکایی سازگاری دارد و صرفاً بر روی گوشی پیکسل قابل استفاده است. اما قرار است در آینده با زبان‌ها و گوشی‌های بیشتری سازگار شود.