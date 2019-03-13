  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

هوش مصنوعی آفلاین گوگل برای گوشی پیکسل

هوش مصنوعی آفلاین گوگل برای گوشی پیکسل

گوگل یک سیستم هوش مصنوعی برای شناسایی صوت کاربران طراحی کرده که بر روی گوشی‌های پیکسل به صورت آفلاین و بدون نیاز به اینترنت قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سیستم هوش مصنوعی مذکور می‌تواند تمامی حروف بیان شده توسط کاربران را بشنود و آنها را بر روی نمایشگر تایپ کند.

مهم‌ترین مزیت این سیستم عدم وابستگی به اینترنت و دیگر شبکه‌های اطلاع رسانی است. استفاده از سیستم مذکور هم سریع‌تر بوده و هم دارای کارآیی بیشتری است.

سیستم‌های تشخیص صوت به طور سنتی از طریق چند تکه کردن جملات عمل می‌کنند، اما این سیستم می‌تواند با شنیدن تک تک حروف، کلمه بندی و جمله بندی ها را نیز به صورت مطلوب انجام دهد و نیازی به کمک انسان ندارد. همین مساله نشان می‌دهد هوش مصنوعی مذکور در مقایسه با نمونه‌های رقیب توانمندی و دقت بالاتری دارد.

سیستم یادشده فعلاً تنها با زبان انگلیسی و لهجه آمریکایی سازگاری دارد و صرفاً بر روی گوشی پیکسل قابل استفاده است. اما قرار است در آینده با زبان‌ها و گوشی‌های بیشتری سازگار شود.

کد مطلب 4566881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها