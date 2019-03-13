«ساده» آغاز به کار کرد/ تشکیل یک مؤسسه برای موسیقی دانشگاهی

صابر جعفری آهنگساز و نوازنده موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های خود توضیح داد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته گروه موسیقی را به نام «ساده» راه اندازی کردیم که پیرو تشکیل این مجموعه تمرینات گروه نیز آغاز شده و به زودی مقدمات تهیه و تولید اولین آلبوم این گروه موسیقی نیز انجام خواهد گرفت. این گروه موسیقی پاپ متشکل از پنج خواننده و چند نوازنده جوان است که هر خواننده نت جداگانه خود را خواهد خواند و در سبک‌های مختلف موسیقی در هر آلبوم حرف جدیدی برای گفتن دارند.

وی ادامه داد: اغلب ترانه‌ها و ملودی‌های این گروه توسط علی رضوانی، مهدی نایینی، علیرضا قادر و حمیدرضا رامیار به عنوان خوانندگان گروه ساخته می‌شود. آریا شاه رستم بیک نوازنده پیانو، بردیا کریم خان زند نوازنده درامز، فرید الهی نوازنده گیتار بیس، داریوش مشکین نوازنده گیتار الکتریک، عباس معالجی نوازنده کلارینت و کسری تدین نوازنده ساکسیفون و فلوت نیز از نوازندگان ثابت گروه موسیقی «ساده» حضور دارند.

این عضو سابق ارکستر سمفونیک تهران افزود: گروه پس از ضبط آلبوم اول و چند موزیک ویدئو شامل ترانه‌های عاشقانه و جوان پسند است، از تابستان سال ۹۸ هم کنسرت‌های خود را آغاز می‌کند. البته گروه موسیقی ساده به هیچ سبکی محدود نخواهد بود و پس از آلبوم پاپ در سبک‌های تلفیقی، موزیکال و کلاسیک ایرانی و آکاپلا و مدرن آلبوم‌های خود را به ترتیب ارائه خواهند داد.

جعفری که سابقه رهبری گروه کُر و ارکسترهایی چون «روستا»، فرهنگسرای بهمن، «پارسی کُر» و «کُریان» را به عهده داشته از راه اندازی یک مؤسسه تهیه، تولید موسیقی و برگزاری کنسرت به نام «پروانه های کویر» خبر داد و گفت: در جامعه موسیقی کنونی ایران که هنرمند به صورت شخصی نمی‌تواند مستقیم برای آلبوم موسیقی و کنسرت‌های بزرگ بالای پانصد نفر از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کند، این مؤسسه برای تسهیل فعالیت هنرمندان موسیقی به‌ویژه موسیقی دانشگاهی ایران تأسیس کرده است.

وی افزود: متأسفانه برخی مؤسسه‌های موسیقایی فعال کشور از هنرمندان بابت اخذ مجوز آلبوم موسیقی و برگزاری کنسرت هزینه دریافت می‌کنند و این بسیار جای تأسف دارد که هنرمند علاوه بر هزینه‌ای که برای تولید اثر موسیقایی خود صرف می‌کند باید هزینه‌ای نیز به مؤسسه‌های موسیقایی بابت اخذ مجوز پرداخت کند. در حالی که به دلیل نبود قانون کپی رایت و دانلود غیر مجاز آلبوم‌ها و تک آهنگ‌های موسیقی به خصوص برای آثار دانشگاهی و خاص هیچ درآمدی نیز برای هنرمند از نشر و پخش اثرش بازگشت داده نخواهد شد.