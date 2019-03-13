آغاز توزیع اسکناس نو در شعب منتخب

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز ۲۲ اسفندماه توزیع اسکناس نو در شعب منتخب ۱۲ بانک به مدت ۵ روز کاری آغاز خواهد شد؛ بر این اساس مردم می‌توانند که مطابق با روال هر سال، از بانک‌ها اسکناس تانخورده دریافت نمایند.

بر این اساس، بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، اقتصاد نوین، سپه، گردشگری، پست بانک، سینا، رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه اسکناس نو توزیع می‌کنند.

آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، اسکناس‌های نو که در این شعب توزیع می‌شود، از نوع دو هزار تومانی و پنج هزار تومانی است؛ ضمن آنکه توزیع اسکناس ۱۰ هزار تومانی و ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی نیز که از اوایل اسفند ماه در بین بانک‌ها آغاز شده در روزهای پیش‌رو بیشتر شده و از طریق شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.