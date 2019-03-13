به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر ششمین چاپ کتاب «رهیافت‌های اقتصادی اسلام» شامل گفتارها و مقالات اقتصادی امام موسی صدر را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۳۴۲ صفحه و بهای ۳۰ هزار تومان، با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر کرد. در این نوبت از نشر چهار گفتار جدید به گفتارهای چاپ‌های پیشین اضافه شده است.

چاپ نخست این کتاب در سال ۱۳۸۷ با شمارگان سه هزار نسخه، ۲۲۲ صفحه و بهای دو هزار و ۲۰۰ تومان و چاپ پنجم آن در سال ۱۳۹۶ با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۲۶۴ صفحه و بهای ۱۳ هزار تومان منتشر شده بودند. مترجم گفتارهای عربی تا چاپ پنجم مهدی فرخیان است و چهار گفتار اضافه شده در چاپ ششم را احمد ناظم ترجمه کرده است.

رهیافت‌های اقتصادی اسلام سومین جلد از مجموعه کتاب‌های در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که مقالات و گفتارهای امام موسی صدر درباره اقتصاد را شامل می‌شود.

این کتاب در سه فصل تنظیم شده است. فصل نخست، مجموعه مقالات فارسی امام موسی صدر است که به قلم ایشان در مجله درس‌هایی از مکتب اسلام به چاپ رسیده است، مجله‌ای که او با جمعی از دیگر حوزویان تأسیس کرده بود و در نوع خود حرکتی بدیع در تاریخ حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید. این مقالات در شماره‌های نخستین مجله در سال ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ به چاپ رسیده است.

فصل دوم کتاب، گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر در لبنان است. بخش عمده این فصل درس‌گفتارهای وی برای اعضای ارشد جنبش امل است. امام موسی صدر در این درس‌گفتارها بر آن بود تا کادرهای جنبش امل را با روح احکام اسلامی آشنا کند. از این رو، بخشی از این درس‌ها را به مباحث اقتصادی اختصاص داد. تاریخ تقریبی این گفتارها سال‌های (۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸) ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ است. اما مقاله «دین در جهان امروز» متن سخنرانی امام موسی صدر در کلیسای الأیقونه العجائبیه به مناسبت روز جهانی کارگر است.

فصل سوم کتاب نیز دو مقاله جامعه‌شناختی – اقتصادی است، که در یکی مساله اختلاف طبقاتی و راه‌حل اسلام برای آن و در دیگری مبحث عدالت اقتصادی و اجتماعی بررسی شده است.

همانطور که اشاره شد در چاپ ششم این کتاب چهار گفتار جدید به طبع رسیده است. سه گفتار آن ادامه مباحث امام موسی صدر درباره کار و کارگر است که نخستین جلسه این سلسله گفتارها در چاپ‌های پیشین با عنوان «کار و کارگر، نهاده‌های تولید» منتشر شده است. این گفتارها در مجلس اعلای شیعیان در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ میلادی به مخاطبان ارائه شده است.

گفتار چهارم با عنوان «مساله اختلاف طبقاتی، نقد نظریه مارکس» سخنرانی امام صدر در ادامه مباحثش در خصوص نظریه ارزش است. تاریخ ارائه این گفتار احتمالاً سال ۱۹۷۱ میلادی است و مکان آن نامشخص است. نقد امام موسی صدر بر نظریات مارکسیستی ناظر به افزایش ثروت و چگونگی توزیع آن بر اساس روش مارکسیسم است. هر چهار گفتار در انتهای فصل سوم به خوانندگان تقدیم شده است. دکتر عادل پیغامی اقتصاددان معاصر، عضو هیأت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق (ع) در قالب سیرهای مطالعاتی مؤسسه امام موسی صدر این کتاب را تدریس کرده است.