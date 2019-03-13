جوایز جشنواره بریستول انگلستان برای عکاسان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی دفتر فیاپ در ایران، در جشنواره بریستول انگلستان عکس «راه اشتباه» از حسین زارع عنوان بهترین عکس خلاقه و مدال طلای GPU را از آن خود کرد. همچنین عکس‌های «شب نشینی» از امین دهقان و «محافظ» از حسین زارع موفق به دریافت تقدیر جشنواره شدند.

در این رویداد که زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) و انجمن عکاسی آمریکا (PSA) برگزار شد، آثاری از عکاسان عضو کلوپ فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) در بخش‌های مختلف جشنواره شامل حسین زارع، امین دهقان، جواد رضایی، مهدی زابل عباسی، امیرحسین هنرور، حمید رضا هلالی، رضا عاملی پور، سحر حاجی غنی زاده، علی سامعی و مرجان تقی پور فهندری پذیرفته شدند.

فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) که به عنوان تنها موسسه بین المللی در زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته شده است در سال ۱۹۴۶ پایه گذاری شد و از آن سال تاکنون واسطه‌ای برای برقراری ارتباط بین مؤسسات ملی عکاسی در کشورهای مختلف جهان بوده است. این فدراسیون به عنوان عضو اجرایی با مؤسسات ملی عکاسی در سراسر جهان همکاری نزدیک دارد که تعداد آنها به بیش از ۹۰ موسسه ملی در ۵ قاره می‌رسد. فیاپ در هر کشور تنها یک دفتر دارد که در حال حاضر نماینده رسمی فیاپ در ایران «کلوپ عکس فوکوس» است.