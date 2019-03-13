آلبوم «قرار سکوت» منتشر شد/ خوانندگی اهورا احمدی

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «قرار سکوت» با دکلمه نسرین مقانلو بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون و خوانندگی اهورا احمدی توسط مؤسسه «جام سبز» وارد بازار موسیقی شد.

«خبردارم»، «ماه شب»، «هوای خونه»، «خیلی سخته»، «درددارد»، «بانو»، «ساعت شنی»، «ساده» و «ایران» آثاری هستند که در این آلبوم به مخاطبان عرضه شده است.

فرشید ادهمی، مهرداد قنبری، علیرضا مسعود پور، سعید شمس، امیر احمدی، محمد خرمی، رامتین خراسانی، نورالله رشنو، جبرئیل شاه محمدی و رها دخت فتحی از جمله ترانه سرایانی هستند که در این آلبوم حضور دارند.

فیروز ویسانلو، فرشید احمدی، علی تهرانی، بابک شلمان، کیان دارات، حامد حمیدی نوازندگان گیتار، مهرداد قنبری نوازنده گیتار الکتریک، بابک ریاحی و میثم ابراهیمی نوازندگان گیتار باس، فواد مهاجری نوازنده پرکاشن، نیما غفاری نوازنده درامز، حسین شریفی نوازنده ترومبون، کیان دارات نوازنده عود، هادی جداری نوازنده کلارینت، حسینن ابراهیمی، امین عطای نوازنگان ویولن و علیرضا مسعود پور نوازنده پیانو گروه نوازندگان آلبوم را تشکیل می‌دهند.