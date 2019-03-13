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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

صبح امروز؛

برگزارکنندگان کنگره شهدای استان کرمان تجلیل شدند

برگزارکنندگان کنگره شهدای استان کرمان تجلیل شدند

کرمان - دست اندرکاران برگزاری کنگره شش هزار و ۵۰۰ شهید استان کرمان با حضور مسئولان استانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از برگزار کنندگان کنگره شش هزار و ۵۰۰ شهید استان کرمان بیان داشت: هدف از برگزاری این جلسه این است که از تمام کسانی که در برگزاری این کنگره دخیل بودند تشکر کنیم.

وی ادامه داد: گرچه این افراد بدون چشم داشت و با اخلاص کار کردند و توانستند موفق شوند و توقعی از کسی نداشتند.

استاندار کرمان گفت: این تقدیر و تشکر باعث می‌شود که در آینده انرژی بیشتری به افراد می‌دهد تا در جهت ادامه برنامه‌های کنگره گام بردارند.

فدایی افزود: تشکر می‌کنم از برگزار کنندگان این کنگره و امیدوارم این برنامه در ادامه موفق‌تر و بهتر پیش برود.

کد مطلب 4567123

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