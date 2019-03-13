مدیران خراسان رضوی از اموال عمومی و اراضی دولتی حفاظت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی صادقی چهارشنبه ظهر در مراسم افتتاحیه و مانور مشترک دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال که در منطقه ۱۰ شهرداری مشهد برگزار شد اظهار کرد: هر مدیر و دستگاهی وظیفه دارد از اموال عمومی و اراضی دولتی و موقوفه حفاظت کند و هر جا اراضی املاک عمومی، دولتی و موقوفه یا حتی بسترهای رودخانه در هرزمانی تصرف شد نیازی به دستور قضائی نیست، باید رفع تصرف کنید و گزارش آن را ارسال کنید.

وی افزود: هماهنگی خوبی بین دستگاه‌های مختلف استان بخصوص مجموعه شهرداری مشهد برای رفع مشکلات مردم وجود دارد و ما هم در دستگاه قضا با تمام توان از دستگاه‌های مربوطه حمایت می‌کنیم تا خدمت‌رسانی و حل مشکلات مردم به نحو مطلوب انجام شود.

دادستان مشهد ادامه داد: باید از هماهنگی موجود در استان و شهر نهایت استفاده را ببریم و از همین جا دست تک تک اعضای نیروی اجرایی حفاظت از حقوق بیت‌المال را می‌بوسم چراکه سخت‌ترین قسمت کار به عهده این عزیزان است.

همچنین در این جلسه، سرپرست دادسرای زمین و شهرسازی مرکز خراسان رضوی نیز با اشاره به راه‌اندازی دادسرای ویژه زمین و مسکن گفت: کمیته حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال نزدیک به یک سال است که راه‬ ‏اندازی شده و دبیرخانه آن نیز به عهده شهرداری مشهد است.

مهدی حقدادی ادامه داد: تاکنون ۱۸۰ مورد تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در شهر شناسایی شده که ۱۵۳ مورد از آنها تخریب شده است و همچنین برای سال آینده برنامه ریزی شده است تا از تجهیزات به روزتری مثل پهپادها و بی‌سیم مرکزی استفاده شود تا حتی اجازه تعرض به یک وجب از اراضی به زمین‌خواران داده نشود.