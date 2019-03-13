اکران های نوروزی مشخص شد/ ۷ فیلمی که پیروز شدند

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه شورای صنفی نمایش گفت: اکران‌های نوروز سال ۹۸ مشخص شد و براساس تصمیم گیری نهایی، فیلم سینمایی «زندانی ها» به کارگردانی مسعود ده نمکی در گروه سینمایی آزادی، «رحمان ۱۴۰۰» منوچهر هادی در گروه سینمایی ایران، «تختی» به کارگردانی بهرام توکلی در گروه سینمایی استقلال، «چهار انگشت» به کارگردانی حامد محمدی در گروه سینمایی زندگی، «آهوی پیشونی سفید» به کارگردانی جواد هاشمی در گروه سینمایی فرهنگ، «ژن خوک» به کارگردانی سعید سهیلی در گروه سینمایی باغ کتاب و «متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی در گروه سینمایی آستارا اکران می‌شوند.

۷ فیلم اعلام شده از شنبه ۲۵ اسفند ماه در سینماهای کشور اکران می‌شوند.