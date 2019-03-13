به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سواد رسانه‌ای ایران، محمد صادق افراسیابی، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران ضمن انتصاب سه معاون جدید این انجمن در حوزه‌های آموزش، پژوهش و امور اجرایی طی احکامی جداگانه خواستار رتبه بندی مدرسان و معلمان درس سواد رسانه‌ای دانشگاه‌ها و مدارس در سال ۱۳۹۸، تدوین معیارهای تبدیل محتوای سواد رسانه‌ای به کتاب‌های چاپی و الکترونیک و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای با موضوع سواد رسانه‌ای شد.

افراسیابی در حکم انتصاب محمد رجبی به عنوان معاون امور آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران آورده است: «برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های حضوری و مجازی آموزش سواد رسانه‌ای با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایجاد سامانه امور مدرسان و رتبه بندی مدرسان و معلمان درس سواد رسانه‌ای دانشگاه‌ها و مدارس و تولید بسته‌های آموزشی سواد رسانه‌ای اهم وظایف جنابعالی در سال ۱۳۹۸ است».

وی همچنین از تدوین معیارهای تبدیل محتوا به کتاب‌های چاپی و الکترونیک توسط معاونت امور پژوهشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران خبر داد.

مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران در حکم انتصاب سید پیمان خادم‌الحسینی آورده است: «برنامه‌ریزی برای تعریف پروژه‌های مشترک پژوهشی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حوزه‌های علمیه و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استفاده از دستاوردهای مطالعاتی کارگروه‌های تخصصی و انتشار آن در پورتال انجمن، تدوین معیارهای تبدیل محتوای تولید شده توسط اعضای انجمن به کتاب‌های چاپی و الکترونیک، نظارت بر روند انتشار کتب و پژوهش‌های انجام شده در انجمن سواد رسانه‌ای ایران و ایجاد بازار محتوای رتبه بندی شده پژوهشی در حوزه سواد رسانه‌ای، اهم وظایف جنابعالی در سال ۱۳۹۸ است».

همچنین شقایق مهاجری به عنوان معاون امور اجرایی انجمن سواد رسانه‌ای ایران منصوب شد.

پیش از این مهدی علامه‌زاده و سید پیمان خادم‌الحسینی به ترتیب مسئولیت معاونت‌های «امور اجرایی» و «امور آموزش، پژوهش و فناوری» انجمن سواد رسانه‌ای ایران را بر عهده داشتند که با تغییر ساختار این انجمن در نهمین جلسه هیئت مدیره و پایان زمان مسئولیت یک‌ساله معاونین ستادی و دبیران کارگروه‌های تخصصی انجمن سواد رسانه‌ای ایران معاونین جدید «امور آموزشی»، «امور پژوهشی» و «امور اجرایی» انجمن سواد رسانه‌ای ایران منصوب شدند و از تلاش‌های معاونین پیشین تقدیر شد.