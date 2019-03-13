  1. هنر
  2. تئاتر
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳

برپایی جشنواره بهاری «نوروزگاه» در خانه هنرمندان ایران

برپایی جشنواره بهاری «نوروزگاه» در خانه هنرمندان ایران

جشنواره بهاری «نوروزگاه» در ایام نوروز در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه هنرمندان ایران از ۳ تا ۱۰ فروردین جشنواره بزرگ بهاری با عنوان «نوروزگاه» را برگزار می‌کند.

برنامه‌های این جشنواره که با همکاری شهرداری تهران در ایام نوروز برگزار می‌شود شامل موسیقی زنده محلی، نمایش آئینی و شاهنامه‌خوانی است که از ساعت ۱۸ تا ۲۲ روزهای ۳ تا ۱۰ فروردین در فضای باز خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.

همچنین در ایام نوروز تمامی گالری‌های خانه هنرمندان ایران همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ دایر است.

گالری‌های خانه هنرمندان ایران میزبان شانزدهمین جشنواره تصویر سال است.

کد مطلب 4567468
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها