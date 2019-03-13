برپایی جشنواره بهاری «نوروزگاه» در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه هنرمندان ایران از ۳ تا ۱۰ فروردین جشنواره بزرگ بهاری با عنوان «نوروزگاه» را برگزار میکند.
برنامههای این جشنواره که با همکاری شهرداری تهران در ایام نوروز برگزار میشود شامل موسیقی زنده محلی، نمایش آئینی و شاهنامهخوانی است که از ساعت ۱۸ تا ۲۲ روزهای ۳ تا ۱۰ فروردین در فضای باز خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.
همچنین در ایام نوروز تمامی گالریهای خانه هنرمندان ایران همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ دایر است.
گالریهای خانه هنرمندان ایران میزبان شانزدهمین جشنواره تصویر سال است.
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