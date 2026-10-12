به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای جدید هیئت رئیسه خانه احزاب سمنان در دفتر خود خواستار نقش آفرینی بیشتر احزاب در شب های اقتدار سراسر استان سمنان شد.

وی با بیان اینکه مشارکت احزاب سیاسی استان در این اجتماعات اهمیت دارد، افزود: باید از ظرفیت احزاب برای تقویت حضور مردم در صحنه های ایستادگی و مقاومت و صلابت بهره بیشتری برد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه مردم متدین و ولایی استان 220 شب است که در میدان اقتدار حضور دارند، گفت: این حضور، ظرفیت بزرگی برای نظام اسلامی ایران است که باید تقویت نیز شود.

مطیعی با بیان اینکه احزاب تنوع سلایق و نوع نگاه ها را شامل می شود و این بسیار در حفظ سرمایه اجتماعی نظام اسلامی ایران کارساز است، تاکید کرد: حضور بیشتر احزاب در صحنه‌ها می‌بایست برنامه ریزی شود.

وی همچنین به آسیب‌ها و چالش‌های پیرامون احزاب هم اشاره کرد و افزود: احزاب سیاسی استان در جذب جوانان به عنوان عضو، نتوانسته‌اند آن‌طور که باید و شاید موفقیت‌های خوبی داشته باشند و لذا باید این عدم اقبال جوانان از کار حزبی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.