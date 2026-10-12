صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت گوسفند تالشی به عنوان یکی از ذخایر ژنتیکی ارزشمند گیلان اظهار کرد: این نژاد بومی به دلیل برخورداری از ویژگی‌های خاص، ظرفیت مناسبی برای توسعه دامپروری استان دارد، اما اطلاعات جامع و کاربردی درباره روش‌های بهینه پرورش، تغذیه و بهره‌وری آن، به‌ویژه در شرایط پرواربندی، محدود است.

وی افزود: کمبود اطلاعات علمی و عملیاتی در این زمینه می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای مدیریت بهینه گله‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی را با چالش مواجه کند؛ از این رو انجام طرح‌های تحقیقاتی هدفمند برای شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های این نژاد ضروری است.

بررسی روش‌های نوین تغذیه گوسفند تالشی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اجرای طرح تحقیقاتی پرورش گوسفند نر تالشی گفت: این طرح با همکاری شرکت خوراک دام اتحاد گیلان، متعلق به اتحادیه دامداران استان، و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان تدوین و اجرا شده است.

محمدی ادامه داد: هدف اصلی این طرح، گردآوری داده‌های علمی و کاربردی در زمینه پرورش گوسفند نر تالشی و بررسی راهکارهای افزایش راندمان تولید و بهره‌وری اقتصادی این نژاد بومی است.

وی یکی از محورهای اصلی این طرح را بررسی غنی‌سازی جیره دام پرواری با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا عنوان کرد و گفت: در این بخش، تأثیر افزودن اسپیرولینا به جیره غذایی بر شاخص‌های رشد دام و ویژگی‌های کیفی لاشه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی فرآوری خوراک با پرتو الکترون

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین به بررسی روش‌های نوین فرآوری خوراک دام در این طرح اشاره کرد و افزود: تأثیر فرآوری اقلام خوراکی با استفاده از پرتو الکترون از نظر قابلیت هضم، ارزش غذایی، کاهش بار میکروبی و افزایش ماندگاری خوراک ارزیابی خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه کیفیت خوراک یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد دام است، تصریح کرد: نتایج این بخش از تحقیق می‌تواند اطلاعات مناسبی برای بهبود کیفیت خوراک و افزایش راندمان تغذیه دام در اختیار بهره‌برداران قرار دهد.

وی همچنین مقایسه عملکرد دام در استفاده از خوراک به شکل مش و فلیک را از دیگر محورهای این طرح برشمرد و گفت: در این بخش تفاوت عملکرد دام در شاخص‌های رشد و متابولیکی در اثر استفاده از شکل‌های مختلف خوراک مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تدوین مدل اقتصادی پرورش گوسفند تالشی

محمدی یکی دیگر از محورهای مهم طرح را برآورد اقتصادی و ارزش‌گذاری ظرفیت‌های پرورش گوسفند نژاد تالشی عنوان کرد و گفت: در این بخش تلاش می‌شود با جمع‌آوری داده‌ های تولیدی و اقتصادی، مدل اقتصادی مناسبی برای پرورش این نژاد بومی ارائه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: دستیابی به اطلاعات دقیق درباره نیازهای تغذیه‌ای، عملکرد رشد، کیفیت لاشه، راندمان خوراک و هزینه‌های تولید می‌تواند زمینه را برای تصمیم‌گیری علمی‌تر دامداران و سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه پرورش گوسفند تالشی فراهم کند.

وی افزود: اجرای موفق این طرح می‌تواند علاوه بر ارتقای دانش فنی صنعت دامپروری استان، به حفظ و بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی بومی گیلان کمک کرده و زمینه استفاده از ظرفیت‌های این نژاد در مسیر توسعه پایدار دامپروری را فراهم کند.