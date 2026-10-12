به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع خفری، از اجرای طرح تعمیرات پیشگیرانه و آماده‌سازی شبکه توزیع برق فارس برای مقابله با شرایط جوی پیش‌رو و پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو خبر داد و با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی درباره احتمال بارش‌های فراتر از حد نرمال در بخش‌هایی از این استان گفت: با هدف افزایش پایداری شبکه و کاهش آسیب‌پذیری تأسیسات برق در برابر حوادث جوی، شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر و آماده‌سازی تجهیزات در دستور کار قرار گرفته است.

زارع خفری، مدیریت شاخ‌وبرگ درختان واقع در حریم شبکه برق را یکی از اقدامات پیشگیرانه دانست و افزود: هرس و ساماندهی درختان متناسب با شرایط هر منطقه در حال انجام است و تاکنون ۳۸۰ مورد هرس درختان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات فنی برای تقویت شبکه برق استان ادامه داد: در راستای مقاوم‌سازی خطوط فشار متوسط و کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیلاب، تاکنون ۲۰۶ مورد اصلاح فونداسیون، ۱۵۲ مورد انحراف مسیر سیلاب و ۱۳۴ مورد اصلاح پایه‌های فرسوده انجام شده است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس با بیان اینکه وضعیت شبکه به‌صورت مستمر پایش می‌شود، گفت: نقاط حساس و آسیب‌پذیر شناسایی شده و تجهیزات، خطوط و تأسیسات برق برای رفع نواقص احتمالی، انجام تعمیرات و سرویس‌های ضروری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی تأمین آمادگی ماشین‌آلات و تجهیزات عملیاتی را از دیگر برنامه‌های این شرکت برشمرد و افزود: تمهیدات لازم برای واکنش سریع به حوادث احتمالی و برقراری برق مشترکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حال انجام است.

زارع خفری با تأکید بر آمادگی نیروهای عملیاتی برای مدیریت بحران در ۲۷ شهرستان محدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان کرد: در صورت بروز خسارت به خطوط، تأسیسات و تجهیزات برق، گروه‌های عملیاتی با اصلاح شبکه یا مانور خطوط و انتقال بار به مسیرهای جایگزین، برای احیای شبکه و تأمین برق مشترکان اقدام می‌کنند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده قطعی برق یا بروز مشکل در تأسیسات شبکه، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی و رفع مشکل در اسرع وقت انجام شود.