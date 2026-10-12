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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

اهدای عضو بانوی دیباجی به بیماران نیازمند

اهدای عضو بانوی دیباجی به بیماران نیازمند

دامغان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهدای اعضای بانوی دیباجی که دچار مرگ مغزی شده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهدای اعضای یک بانوی فداکار دیباجی خبر داد.

وی با بیان اینکه معصومه آغوشانی بانوی دیباجی ۴۹ ساله بعد از مرگ مغزی به واسطه تصادف به بیمارستان منتقل شد، افزود: پس از تائید مرگ مغزی وی، خانواده او در یک تصمیم فداکارانه با اهدای اعضای آن مرحوم موافقت کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: اعضای این بانوی فداکار دیباجی به تعدادی از بیماران نیازمند اعدای عضو جان تازه ای بخشید و نام خود را جاویدان کرد.

رشیدی پور با قدردانی از خانواده این مادر فداکار، اعلام کرد: اهدای عضو، زمینه را برای زندگی تعداد زیادی از بیماران نیازمند عضو در طول سال مهیا می سازد.

کد مطلب 6975804

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    نظرات

    • سید محمود مروج IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      4 0
      پاسخ
      خداوند به خانواده محترم مرحومه صبر و اجر و شکیبایی مرحمت فرماید و مرحومه را با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور فرماید. آمین یا رب العالمین.

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