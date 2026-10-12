اهدای عضو بانوی دیباجی به بیماران نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهدای اعضای یک بانوی فداکار دیباجی خبر داد.

وی با بیان اینکه معصومه آغوشانی بانوی دیباجی ۴۹ ساله بعد از مرگ مغزی به واسطه تصادف به بیمارستان منتقل شد، افزود: پس از تائید مرگ مغزی وی، خانواده او در یک تصمیم فداکارانه با اهدای اعضای آن مرحوم موافقت کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: اعضای این بانوی فداکار دیباجی به تعدادی از بیماران نیازمند اعدای عضو جان تازه ای بخشید و نام خود را جاویدان کرد.

رشیدی پور با قدردانی از خانواده این مادر فداکار، اعلام کرد: اهدای عضو، زمینه را برای زندگی تعداد زیادی از بیماران نیازمند عضو در طول سال مهیا می سازد.