مهار حریق در دانشگاه آزاد سمنان؛ حادثه بدون مصدوم بود

محسن نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع حادثه آتش سوزی در دانشگاه آزاد سمنان بیان کرد: ظهر دوشنبه خبری مبنی بر وقوع حریق در این دانشگاه به آتش نشانی سمنان رسید.

وی از اعزام نیروهای امدادی به این دانشگاه خبر داد و افزود: این حریق از تابلوی برق آغاز شده بود.

فرمانده تیم عملیات آتش نشانی سمنان از اطفای حریق با تجهیزات مرتبط با آتش سوزی خبر داد و ابراز کرد: این حادثه خوشبختانه مصدوم برجای نگذاشت.

نوحی همچنین گفت: تیم پنج نفره آتش نشانان سمنانی همچنین بعد از اطفای حریق مراتب ایمن سازی محیط را نیز انجام دادند.

گفتنی است تجهیزات اطفای حریق برق، با تجهیزات اطفای حریق معمولی تفاوت دارد و در نتیجه اطفای حریق در تابلوهای برق کاری تخصصی تر است در نتیجه توصیه می‌شود که مردم در صورت نداشتن کپسول با آب اطفای حریق را انجام نداده و از آتش نشانی کمک بخواهند.