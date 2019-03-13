پیش بینی جهرمی از اوضاع فناوری اطلاعات درسال ۹۸/رونق باوجود تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در نشست با فعالان مجازی همزمان با هفتمین سالگرد تأسیس شورای عالی فضای مجازی جریان تکنولوژی را توقف ناپذیر دانست و گفت: نمی‌توان مقابل جریان تکنولوژی ایستاد و این کار منطقی هم نیست. در مقابل باید بدانیم ظرفیت‌های فناوری چیست.

وی گفت: معتقدم در سال آینده با وجود تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات با رونق روبرو می شویم. چراکه بخش‌های دیگر به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی تحریم‌ها برای ایجاد بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع به سراغ فناوری اطلاعات می‌آیند.

وزیر ارتباطات با اشاره به تحریم‌های تحمیلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: اگرچه تحریم‌ها برای ما ضررهایی به همراه دارد اما از نگاه اقتصادی برای ما ایجاد فرصت می‌کند. به همین دلیل معتقدم در این حوزه در سال آینده با رونق همراه می شویم و این به خاطر ذات مساله است.

آذری جهرمی افزود: تدبیر مقام معظم رهبری برای هماهنگ سازی دستگاه‌های مختلف در حوزه فضای مجازی، ایجاد مرکز ملی فضای مجازی و برای برنامه‌ریزی این فضا، تشکیل شورای عالی فضای مجازی بود که ۷ سال از عمر این مجموعه می‌گذرد و در این سال‌ها شورای عالی فضای مجازی روزهای پر فراز و نشیبی را سپری کرده است.

وی افزود: شورای عالی فضای مجازی در سه سال نخست بیشتر درگیر ساختمان و در دوره‌ای دیگر، مجموعه‌ای که باید پیشرو و برنامه ریز باشد، درگیر فیلترینگ و موضوعات سلبی بود. اما در دوره آقای فیروزآبادی برنامه‌های جدیدی شروع شد و راه درستی در پیش گرفته شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه فناوری اطلاعات، تحول بزرگ‌تری را در دنیا رقم می‌زند و بر حوزه‌های دیگری چون فرهنگ، اقتصاد و حتی سیاست تأثیرگذاری دارد، اظهار کرد: وقتی تلفن، شهرها را به هم و تلفن همراه انسان‌ها را به هم متصل کرد، تحول بزرگی ایجاد شد. اما امروز با تحول بزرگ‌تری روبرو هستیم که قرار است اشیا را به هم متصل کند.

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: امروز می‌بینیم فناوری چگونه تقابل‌هایی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به وجود می‌آورد، چراکه این تحول چند وجهی است و نمی‌توان تک بعدی آن‌را پیش برد و لازمه آن است که همه ابعاد رشد پیدا کنند. پس نیازمند اندیشیدن برای تدابیر لازم و برنامه‌ریزی هستیم.

آذری جهرمی گفت: وقتی مجموعه‌ای، انحصار رسانه را داشته و حالا کسب و کارهای نوپا بازار تبلیغات آن‌را می‌گیرید، طبیعی است که مقابل شما می‌ایستد و اگر این اتفاق نیفتد، نمی‌توانید تحول ایجاد کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید تسهیل‌گری کنند و اجازه دهند خلاقیت‌ها در کسب و کارها رشد پیدا کند ادامه داد: زمانی انتقادها مبنی بر این بود که دستگاه قضا، فیلترینگ را باعث بسته شدن یک کسب و کار نمی‌دانست که الحمدالله این موضوع رفع شده است و نشان می‌دهد که در این حوزه همه با هم در حال رشد هستیم.

این جلسه که با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا برگزار شد و از سردار هادیانفر رئیس پیشین پلیس فتا تقدیر به عمل آمد.