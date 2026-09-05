به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: فاصله میان آغاز تجاوز و نخستین پاسخ ایران، حالا به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر معادله بازدارندگی در منطقه تبدیل شده است؛ تنها حدود ۱۵ دقیقه پس از تجاوز آمریکا، موشک‌ها و پهپادهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سمت پایگاه‌های این کشور در منطقه شلیک شدند؛ پاسخی که به گفته سخنگوی ارتش، نه‌تنها از نظر زمانی سریع بود بلکه از نظر حجم آتش، گستره جغرافیایی و نوع تجهیزات به‌کارگرفته‌شده نیز تفاوت محسوسی با الگوهای پیشین داشت.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا در تشریح ابعاد عملیات‌های اخیر ارتش با اشاره به تجاوزهای آمریکا به نقاطی در نوار جنوبی کشور گفت: آمریکایی‌ها پس از آتش‌بس، برای دومین بار در هشتم شهریورماه اقدام به تجاوز کردند و نیروهای مسلح ایران نیز به این اقدام پاسخ دادند. به گفته او، آمریکایی‌ها در این اقدامات تلاش داشتند کنترل نیروهای مسلح ایران بر تنگه هرمز را تضعیف کرده یا از بین ببرند؛ اقدامی که تهران آن را با پاسخ نظامی مواجه کرد. آنچه در روایت سخنگوی ارتش بیش از هر چیز برجسته می‌شود، تغییر در زمان واکنش ایران است. پاسخ ۱۵ دقیقه‌ای ایران حامل یک پیام نظامی و بازدارنده است: در شرایطی که طرف مقابل تصور می‌کند می‌تواند با حمله ناگهانی ابتکار عمل را در اختیار بگیرد، فاصله میان شناسایی تهدید، تصمیم‌گیری و اجرای پاسخ به حداقل رسیده است.

درواقع، اگر در الگوهای سنتی بازدارندگی، بخش مهمی از قدرت یک کشور در توانایی وارد کردن ضربه متقابل خلاصه می‌شد، اکنون سرعت واکنش نیز به بخشی از قدرت نظامی تبدیل شده است. هرچه زمان میان حمله و پاسخ کوتاه‌تر شود، امکان طراحی یک عملیات بدون هزینه برای مهاجم کاهش پیدا می‌کند. از همین منظر، تأکید بر پاسخ ۱۵ دقیقه‌ای را باید فراتر از یک ویژگی عملیاتی و در چارچوب موفقیت ایران برای حفظ ابتکار عمل در میدان ارزیابی کرد. اما سرعت، تنها ویژگی عملیات اخیر از نگاه سخنگوی ارتش نبود. او سه ویژگی را برای این عملیات‌ها برشمرد: سرعت پاسخ، حجم و کوبندگی آتش و گستردگی جغرافیایی. به گفته وی، عملیات‌های انجام‌شده، سراسر جغرافیای منطقه عربی را دربر گرفت و اهداف آمریکایی از اردن تا امارات زیر ضرب قرار گرفتند.

در همین چارچوب، ارتش اعلام کرده است که چهار پایگاه آمریکا در سه کشور منطقه، شامل دو پایگاه در امارات، پایگاه شیخ عیسی در بحرین و یک پایگاه در کویت، با موشک و پهپاد مورد حمله قرار گرفته‌اند. اکرمی‌نیا همچنین گفت: ارزیابی‌های میدانی و تصاویر ماهواره‌ای مورد استفاده نیروهای مسلح، از وارد شدن خسارت‌های قابل‌توجه به پایگاه‌های هدف حکایت داشته است.

از واکنش سریع تا تغییر معادله بازدارندگی

در عملیات اخیر، ارتش از موشک‌های زمین‌به‌زمین «فتح» در کنار پهپادهای انهدامی «آرش ۲» استفاده کرده است. سخنگوی ارتش همچنین اعلام کرده که این تجهیزات به فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی مجهز بوده‌اند و همین مسأله، رهگیری آنها را برای دشمن دشوارتر کرده است. این تغییر تاکتیکی، در کنار تجربه جنگ‌های اخیر، بخشی از علت افزایش آمادگی نیروهاست. سخنگوی ارتش گفت نیروهای ارتش و سپاه با استفاده از درس‌آموخته‌های جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، اکنون آماده‌تر، باانگیزه‌تر و با اعتمادبه‌نفس بیشتری وارد درگیری‌ها می‌شوند. در چنین شرایطی، سرعت عمل دیگر تنها حاصل آمادگی تجهیزات نیست؛ بلکه به آمادگی سازمانی و روانی نیروها نیز وابسته است. دکترین نظامی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه به‌تدریج به سمت استفاده از «جنگ پیش‌دستانه» حرکت کرده است؛ رویکردی که با هدف جلوگیری از در اختیار گرفتن ابتکار عمل توسط آمریکا و سایر دشمنان دنبال می‌شود.

بر اساس این روایت، ایران تلاش دارد معادله‌ای را شکل دهد که در آن، مهاجم نتواند با اتکا به عنصر غافلگیری، نخستین ضربه را وارد کند و سپس منتظر واکنش بماند. حمله به مواضع آمریکا در اردن، سوریه و منطقه کردستان عراق از جمله نمونه‌هایی است که سخنگوی ارتش از آنها به عنوان اقدامات پیش‌دستانه نام برده است. از سوی دیگر، آسیب دیدن شبکه پایگاه‌های آمریکا در منطقه، تنها به خسارت مستقیم به تأسیسات محدود نمی‌شود. آسیب به برخی پایگاه‌های پشتیبانی و لجستیکی، روند تأمین سوخت، تغذیه و تدارکات نیروهای آمریکایی را دشوار و واشنگتن را ناچار به استفاده از مسیرهای دورتر برای تأمین نیازهای خود کرده است. اگر این ارزیابی را در چارچوب یک شبکه نظامی گسترده بررسی کنیم، اهمیت پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا روشن‌تر می‌شود.

قدرت نظامی واشنگتن تنها به تعداد هواپیماها، شناورها و نیروهای مستقر وابسته نیست؛ بلکه به شبکه‌ای از پایگاه‌های عملیاتی، انبارهای تسلیحاتی، مراکز سوخت‌رسانی و خطوط پشتیبانی متکی است. بنابراین، هرگونه اختلال در این زنجیره می‌تواند هزینه حفظ حضور نظامی آمریکا در منطقه را افزایش دهد. از همین زاویه، آسیب دیدن سامانه‌های راداری و پدافند هوایی پایگاه‌های آمریکا نیز قابل توجه است. درنتیجه، پیام عملیات اخیر را می‌توان در سه سطح خلاصه کرد: پاسخ سریع‌تر، ضربه گسترده‌تر و حرکت به سمت اقدام پیش‌دستانه. این سه مؤلفه در کنار یکدیگر، تصویری از بازدارندگی‌ای ارائه می‌کنند که دیگر صرفا بر توانایی پاسخ پس از حمله استوار نیست بلکه می‌کوشد هزینه تصمیم به حمله را از همان مرحله محاسبه اولیه، برای دشمن افزایش دهد.

موشک‌های ایران پایگاه‌های آمریکا را در اردن شخم زدند

منابع محلی در اردن خبر دادند صدای چند انفجار از پایگاه‌های نظامیان تروریست آمریکایی در این کشور شنیده شده است. به گزارش فارس، منابع خبری گزارش دادند پایگاه‌های آمریکا در اردن هدف حمله قرار گرفته است. این منابع گفتند در پی این حملات، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلفی از اردن شنیده شده است. منابع اردنی، اما مدعی شدند این موشک‌ها را رهگیری کرده‌اند، ولی منابع محلی از اصابت موشک به پایگاه‌های آمریکا خبر می‌دهند.