سندرز: باید به جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران پایان دهیم

یک سناتور ارشد آمریکایی تصریح کرد: جنگ غیرقانونی و فاجعه‌ بار ترامپ علیه ایران، نه‌ تنها هزاران قربانی بر جای گذاشته، بلکه در حال ویران کردن اقتصاد است؛ باید به آن پایان دهیم.