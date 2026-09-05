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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

سندرز: باید به جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران پایان دهیم

سندرز: باید به جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران پایان دهیم

یک سناتور ارشد آمریکایی تصریح کرد: جنگ غیرقانونی و فاجعه‌ بار ترامپ علیه ایران، نه‌ تنها هزاران قربانی بر جای گذاشته، بلکه در حال ویران کردن اقتصاد است؛ باید به آن پایان دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت امروز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ غیرقانونی و فاجعه‌ بار ترامپ علیه ایران، نه‌ تنها هزاران قربانی بر جای گذاشته، بلکه در حال ویران کردن اقتصاد است.

سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت سپس اضافه کرد: میانگین کشوری قیمت بنزین در تعطیلات «روز کارگر» هرگز بالاتر از ۴ دلار برای هر گالن نبوده است؛ اما امروز این رقم به ۴.۱۵ دلار رسیده است.

برنی سندرز در ادامه تأکید کرد: ما باید همین حالا به این جنگ پایان دهیم.

کد مطلب 6938270

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