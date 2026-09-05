هشدار مدیریت بحران درباره تشدید بارندگی و وقوع سیل در مازندران

حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۰ هواشناسی مازندران اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، یک سامانه بارشی از عصر دوشنبه ۱۶ شهریور وارد استان میشود و فعالیت آن تا صبح چهارشنبه ۱۸ شهریور ادامه خواهد داشت.
وی افزود: طی این مدت، احتمال بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش محسوس دما و در مناطق مرتفع احتمال بارش تگرگ وجود دارد و شهروندان و مسافران باید متناسب با شرایط جوی، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با بیان اینکه بارشهای پیشرو میتواند برخی مخاطرات طبیعی و اختلالات ترافیکی را به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: آبگرفتگی معابر، افزایش روانآب، طغیان رودخانهها و مسیلها، ریزش سنگ و رانش زمین از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه است و احتمال اختلال در تردد محورهای کوهستانی نیز وجود دارد.
پرهیز از توقف در حاشیه رودخانهها
محمدی از مسافران و هماستانیها خواست در زمان فعالیت سامانه بارشی از توقف، برپایی چادر و اسکان در حاشیه یا بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
وی همچنین انجام فعالیتهای کوهنوردی، صعود به ارتفاعات و گردشگری در مناطق پرخطر را در این بازه زمانی نامناسب دانست و گفت: مردم از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر، پیش از حرکت از وضعیت راهها و شرایط جوی اطلاع حاصل کنند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید، خاطرنشان کرد: مردم باید از حضور در نقاط مرتفع، فضاهای باز و مکانهای ناامن در زمان وقوع این پدیدهها فاصله بگیرند.
محمدی با بیان اینکه دستگاههای امدادی و خدماترسان استان در آمادهباش قرار دارند، گفت: حفظ جان و سلامت مردم مهمترین اولویت مدیریت بحران است و همکاری شهروندان و مسافران با دستگاههای مسئول میتواند از بروز بسیاری از حوادث و خسارات جلوگیری کند.
وی در پایان از مردم خواست هشدارهای هواشناسی و توصیههای دستگاههای امدادی را جدی بگیرند و افزود: رعایت اصول پیشگیرانه، بهویژه در مناطق کوهستانی، حاشیه رودخانهها و نقاط مستعد آبگرفتگی، نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از حوادث جوی دارد.
نظر شما