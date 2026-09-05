استاندار کرمانشاه: پدافند غیرعامل یعنی برای شرایط خاص غافلگیر نشویم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان کرمانشاه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و شهدای مدافع امنیت، اظهار کرد: پدافند غیرعامل زمانی معنا پیدا می‌کند که در شرایط خاص، آمادگی لازم را داشته باشیم و هیچ تهدید یا بحرانی ما را غافلگیر نکند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و اهمیت مضاعف پدافند غیرعامل در برخی مقاطع افزود: با توجه به اینکه اکنون در شرایط جنگی قرار داریم، ضرورت توجه به این موضوع بیشتر شده است و این مسئله برای استان کرمانشاه به دلیل موقعیت راهبردی آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار کرمانشاه افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها را یکی از محورهای اصلی پدافند غیرعامل دانست و گفت: باید آسیب‌پذیری تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی در برابر حوادث و تهدیدهای احتمالی تا حد امکان کاهش یابد و برای سناریوهای مختلف از جمله جنگ، بحران، سیل و زلزله آمادگی داشته باشیم.

حبیبی با اشاره به تجربه یک سال و نیم گذشته و حوادثی همچون جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تصریح کرد: در چنین شرایطی پذیرفتنی نیست که دستگاه‌ها بدون پیش‌بینی‌های لازم با تهدید مواجه شوند؛ بنابراین باید برای هر وضعیت احتمالی، راهکار و مسیر جایگزین از قبل مشخص شده باشد.

وی سه محور انرژی، ارتباطات و امنیت غذایی را از بخش‌های مهم پدافند غیرعامل عنوان کرد و درباره تأمین آب شرب گفت: خوشبختانه طرحی که شرکت آب و فاضلاب استان ارائه کرده، ظرفیت تبدیل شدن به یک الگوی کشوری را دارد و بر اساس آن، ۷۰ درصد آب شرب کلانشهر کرمانشاه با جمعیتی حدود یک میلیون نفر به صورت ثقلی و بدون وابستگی به برق تأمین خواهد شد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت کاهش وابستگی شبکه آب و برق به یکدیگر تأکید کرد و افزود: در بخش برق نیز باید تأمین انرژی از مسیرهای مختلف امکان‌پذیر باشد تا در صورت آسیب دیدن بخشی از شبکه، بتوان از ظرفیت‌های جایگزین استفاده کرد.

حبیبی استفاده از دیزل ژنراتورها را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش خاموشی‌ها دانست و گفت: ظرفیت دیزل ژنراتورهای استان اکنون به بیش از ۶۰ مگاوات رسیده و بهره‌گیری کامل از این ظرفیت می‌تواند میزان خاموشی‌ها را به شکل محسوسی کاهش دهد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید برای تأمین برق مورد نیاز خود از دو ظرفیت ژنراتور و صفحات خورشیدی استفاده کنند و لازم است همه دستگاه‌ها تا پایان سال برنامه و تمهیدات لازم را برای تأمین برق مورد نیاز خود فراهم کنند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی در تأمین برق مورد نیاز خود مشارکت جدی داشته باشند، علاوه بر کاهش خاموشی‌ها، امکان اختصاص برق بیشتر به واحدهای صنعتی نیز فراهم می‌شود. همچنین موضوع تسهیل واردات ژنراتورهای برق در حال پیگیری است تا ظرفیت تولید برق اضطراری در استان افزایش یابد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود، استمرار ارتباطات در شرایط بحرانی را ضروری دانست و بر تقویت پایداری شبکه تلفن همراه تأکید کرد و گفت: در کنار تلفن همراه باید یک شیوه ارتباطی جایگزین نیز وجود داشته باشد که تلفن ثابت با توجه به امنیت بیشتر و هزینه پایین‌تر، می‌تواند یکی از گزینه‌های مناسب در این زمینه باشد.

وی افزود: قطع برق نباید موجب از کار افتادن شبکه‌های ارتباطی شود و لازم است برای چنین شرایطی پیش‌بینی‌های لازم انجام شود. استفاده از ظرفیت باتری سایت‌های BTS نیز باید در زمان قطع برق مورد توجه قرار گیرد تا شبکه تلفن همراه دچار اختلال نشود.

استاندار کرمانشاه امنیت غذایی را یکی دیگر از اولویت‌های پدافند غیرعامل برشمرد و گفت: برای شرایط حساس باید ذخایر راهبردی گندم و کالاهای اساسی در سطح مناسبی قرار داشته باشد که در حال حاضر از این نظر مشکلی وجود ندارد و مردم می‌توانند از تأمین ذخایر کافی اطمینان داشته باشند.

حبیبی با تأکید بر اهمیت تأمین بدون وقفه نان اظهار کرد: سوخت مورد نیاز کارخانه‌های آرد و نانوایی‌ها باید در شرایط مختلف تضمین شود و دستگاه‌های مسئول باید آمادگی این بخش را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهند.

وی با اشاره به برخورداری نانوایی‌های کرمانشاه از چهار منبع تأمین انرژی شامل برق، گاز، ژنراتور و LPG افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، بروز اختلال در تأمین نان مردم در شرایط خاص قابل قبول نیست و حتی در صورت ضرورت باید مانوری برای سنجش آمادگی نانوایی‌ها برگزار شود.

استاندار کرمانشاه هشدار داد: دستگاه‌های متولی باید مسئولیت خود را در این زمینه به صورت جدی دنبال کنند و چنانچه در روند تأمین نان مردم اختلالی ایجاد شود، دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگو باشند.

حبیبی در ادامه به موضوع حفاری‌های متعدد در سطح شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: تعدد حفاری دستگاه‌های مختلف علاوه بر ایجاد مشکلات برای شهروندان، موجب آسیب به آسفالت معابر و افزایش هزینه‌های مدیریت شهری شده است.

وی راهکار مناسب را ایجاد یک کانال مشترک برای عبور شبکه‌های مختلف دانست و افزود: می‌توان شبکه‌هایی مانند آب، برق و فیبر نوری را از یک مسیر مشخص عبور داد تا نیاز به حفاری‌های متعدد کاهش پیدا کند؛ این روش هم هزینه‌های شهرداری را پایین می‌آورد و هم برای دستگاه‌های خدمات‌رسان مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود.