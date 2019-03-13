حرم مطهر رضوی در شب میلاد جوادالائمه(ع) گلباران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول ستاد مردمی ویژه برنامه‌های ولادت امام جواد (ع) بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری که در مسجد جواد الائمه (ع) مشهد برگزار شد اظهار کرد: برنامه‌های تدارک دیده شده برای ایام ولادت نهمین امام شیعیان به صورت کاملاً مردمی برنامه ریزی و برگزار می‌شود.

مهدی رجب پور افزود: برای پنجمین سال است که ستاد مردمی برگزاری جشن‌های ولادت جواد الائمه (ع) شکل گرفته و ویژه برنامه‌هایی برای این ایام برنامه ریزی و اجرا می‌شود و به این بهانه تلاش می‌کنیم شور و نشاط مردم را با محوریت ائمه اطهار (ع) افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: برگزاری جشن ولادت امام رضا (ع) بهانه‌ای برای گردهم آمدن خانواده‌ها بوده و جشن پدران و پسران را به مناسبت این ولادت فرخنده برگزار خواهیم کرد.

مسئول ستاد مردمی ویژه برنامه‌های ولادت امام جواد (ع) اظهارکرد: اجتماع عظیم جوادیون همزمان با شب ولادت امام جواد (ع) در عرصه میدان شهدا برگزار و زائران و مجاوران با در دست داشتن شاخه‌های گل به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند و این عید بزرگ را به پدر بزرگوار امام جواد (ع) تبریک می‌گویند.

رجب پور خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد بستر مناسب برای حضور اقشار مختلف در این جشن، ساکنان حاشیه شهر به صورت رایگان با اتوبوس‌های ویژه در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد. همچنین کاروان دوچرخه سواری از بولوار امامت در شب میلاد مسیر چهارراه آزاد شهر تا عرصه میدان شهدا را می‌پیمایند.

وی گفت: برگزاری جشنواره طبخ کیک با همکاری خانواده‌ها، نور افشانی، سخنرانی و مدیحه سرایی از جمله برنامه‌های این مراسم خواهد بود و جشن ازدواج ۴۰ زوج محروم همزمان در کرمان برگزار می‌شود که این افراد ۳ روز میهمان ما در مشهد خواهند بود.

مسئول ستاد مردمی ویژه برنامه‌های ولادت امام جواد (ع) همچنین از دیدار اعضای کانون جواد الائمه (ع) با امام جمعه مشهد در روز میلاد حضرت خبر داد.