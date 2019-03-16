۸۰۰ میلیون داده از یک پایگاه‌ اطلاعاتی ناامن نشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت بررسی مرکز افتا، این پایگاه داده با نام MongoDB از چهار مجموعه مجزا از پرونده‌ها تشکیل شده است که بزرگترین آن‌ها mailEmailDatabase نام دارد. این مجموعه داخل سه پوشه قرار دارد که به شرح زیر است:

• Emailrecords ( تعداد: ۷۹۸,۱۷۱,۸۹۱ پرونده).

• emailWithPhone ( تعداد: ۴,۱۵۰,۶۰۰ پرونده).

• businessLeads ( تعداد: ۶,۲۱۷,۳۵۸ پرونده).

پوشه Emailrecords که شامل بیشترین رکوردها بود، حاوی نام‌خانوادگی، تاریخ تولد، ایمیل، شماره تلفن، کد پستی، آدرس، جنسیت و آدرس IP برای هر مؤلفه جداگانه است.

با مقایسه و تطابق‌دادن بعضی رکوردهای تصادفی پایگاه داده با پایگاه داده HaveIBeenPwned از رکوردهای افشاشده، مشخص شد که این رکوردها در هیچ نشت قبلی نبوده‌اند و در نتیجه این مجموعه‌ای جدید و منحصر به فرد از داده‌ها است.

در طول فرآیند اعتبارسنجی، تلاش‌شد تا صاحب نمونه موردنظر MongoDB شناسایی‌شود که در نهایت نام شرکتی پیدا شد که خدمات اعتبارسنجی ایمیل شرکتی را روی سایت خود تبلیغ می‌کرد.

پیش از پیدا کردن وب‌سایت شرکت و خدمات ارائه‌شده، تصور می‌شد که پایگاه داده برای تهیه اهداف کمپین‌های اسپم استفاده می‌شود. زیرا پایگاه داده، حساب‌های ایمیل برای ارسال ایمیل و صدها سرورSMTP، ایمیل، تله‌های هرزنامه، کلمات کلیدی که باید از آن اجتناب شود و آدرس‌های IP که باید به لیست‌سیاه اضافه شود را شامل می‌شود.

در پی این کشف، این شرکت، وب‌سایت و پایگاه‌داده افشا شده‌اش را غیرفعال کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۸۰۰ میلیون رکوردی که در معرض دسترس قرارگرفته‌اند، با اطلاعات عمومی و نه اطلاعات مشتریان ساخته شده‌اند. این شرکت به سرعت اشتباه خود را تصحیح‌کرده و اطلاعات در معرض خطر را همان روز از دور خارج‌کرد.

علاوه بر صدها میلیون مورد که شامل اطلاعات شخصی با جزئیات قابل‌شناسایی (PII) بودند، پایگاه‌داده محافظت نشده همچنین حاوی جزئیات دسترسی و لیست کاربران (۱۳۰ رکورد)، با نام و اطلاعات دسترسی به سرور FTP برای آپلود/ دانلود لیست‌های ایمیلی است.