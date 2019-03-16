به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران، دلاور بزرگ نیا مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: در هفت سین گردشگری تهران هفت اثر فرهنگی – تاریخی انتخاب شده و شهروندان با گرفتن عکس در تمامی سین‌های گردشگری برنده جوایز سفرهای ایرانگردی می‌شوند.

بزرگ نیا ادامه داد: سر در باغ ملی به عنوان دروازه‌های دیدنی شهر تهران، خیابان سی تیر به عنوان محورهای فرهنگی تاریخی، پارک جنگلی سرخه حصار به عنوان جاذبه‌های طبیعی، مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد نماد موزه و کاخ موزه‌های پایتخت، سید اسماعیل نماد امام زاده‌های تاریخی تهران، سرای کاظمی از خانه‌های قدیمی تهران و سبزه میدان از نمادهای شهرسازی تهران قدیم انتخاب شده است.

شهرام علیمحمدی معاون گردشگری استان تهران با اعلام اینکه: در ایام نوروز ۹۸ بیشترین تعداد جشنواره‌ها و مسابقات گردشگری در شهر تهران در مقایسه با سال‌های گذشته برگزار می‌شود افزود: برای نوروز ۹۸ بسیاری از مجموعه‌های گردشگری نظیر مجموعه پارک ارم در میزبانی از جشنواره‌های نورزگاه ها پیش قدم شده اند که این مسئله نشان از یک همدلی عمومی برای خدمت رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی دارد.

علیمحمدی گفت: امسال دو جشنواره در حوزه فیلم و عکس موبایلی با عنوان " تهران دوست داشتنی " و" هفت سین گردشگری تهران" به منظور ثبت خاطرات نوروزی شهروندان برگزار می‌شود.

معاون گردشگری استان تهران افزود: آثار منتخب مسابقات عکس نوروز ۹۸ در نیمه اول اردیبهشت ماه در قالب یک نمایشگاه نمایشگاه نیز برگزار خواهد شد، که علاقه مندان می‌توانند به منظور اطلاع از نحوه برگزاری مسابقات عکس و فیلم به سایت www.tehran.ichto.ir مراجعه کنند.