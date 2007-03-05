به گزارش خبرنگارمهر، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در جمع خبرنگاران خواستار حذف کاهش تعرفه 15 درصدی دانه‌‏های روغنی به دنبال حذف تعرفه کنجاله سویا شد و گفت: در شرایط فعلی با حذف تعرفه کنجاله سویا برای جلوگیری از ورشکستگی کارخانجات این صنعت باید تعرفه واردات دانه‌‏های روغنی نیز صفر شود.

ابوالحسن خلیلی با اشاره به اینکه هم‌‏اکنون 50 درصد ظرفیت تولیدی کارخانجات کاهش یافته، افزود: وجود محدودیت در زمینه خرید دانه روغنی خام و نرخ سود تسهیلات تا 20 درصد فعالیت اقتصادی را در مقایسه با رقبای سایر کشورها زمان بر کرده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 25 میلیارد تومان از محل واردات دانه‌‏های روغنی به بخش کشاورزی کمک شده، تصریح کرد: یارانه جبران ضرر و زیان دانه‌‏های روغنی باید از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود، به گونه ای که امسال باید 60 میلیارد تومان بابت ضرر و زیان از محل واردات دانه‌‏های روغنی باید تامین شود.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی خاطرنشان کرد: طی دو ماهه گذشته، به دلیل صفر شدن تعرفه کنجاله سویا، 215 هزار تن کنجاله وارد کشور شد و بدین طریق واردات آن شتاب گرفته است.

وی با اشاره به وجود 200 هزار تن دانه روغنی در پایان بهمن ماه امسال در 19 کارخانه روغن کشی، اظهارداشت: در حال حاضر با حذف تعرفه کنجاله سویا موجودی دانه‌‏های روغنی این کارخانجات به سمت صفر شدن در حال حرکت است.

خلیلی با بیان این که امسال 470 هزار تن دانه روغنی تولید داخل با خرید به موقع از کشاورزان خریداری شده، گفت: در سال جاری افزایش قیمت جهانی غلات به خصوص در بخش دانه‌‏های روغنی، کنجاله و روغن خام اتفاق افتاد که این امر موجب شد در فروردین ماه قیمت هر تن روغن خام سویا 510 دلار و در آذر ماه به 735 دلار برسد، ضمن آن که قیمت هر تن دانه روغنی از متوسط265 دلار در بهمن و اسفندماه به 350 دلار افزایش یافت.

وی، با اشاه به افزایش قیمت جهانی هرتن کنجاله از 230 دلار به 300 دلار ، افزایش قیمت جهانی غلات را در افزایش قیمت دانه‌‏های روغنی تاثیرگذار دانست و افزود: تاکنون 3 میلیون تن ظرفیت تولید در کارخانجات روغن کشی ایجاد شده که این امر خودکفایی در کنجاله مصرف داخل را به همراه دارد، از سویی با آغاز واردات کنجاله سویا از ابتدای سال و صفر شدن تعرفه آن در ماه‌‏های پایانی سال واردات به حدی شدت گرفت که ترکیب توزیع کنجاله داخلی و وارداتی به گونه‌‏ای پیش رفت که توزیع به سمت کنجاله وارداتی سوق یافت.