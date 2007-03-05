به گزارش خبرنگارمهر، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در جمع خبرنگاران خواستار حذف کاهش تعرفه 15 درصدی دانههای روغنی به دنبال حذف تعرفه کنجاله سویا شد و گفت: در شرایط فعلی با حذف تعرفه کنجاله سویا برای جلوگیری از ورشکستگی کارخانجات این صنعت باید تعرفه واردات دانههای روغنی نیز صفر شود.
ابوالحسن خلیلی با اشاره به اینکه هماکنون 50 درصد ظرفیت تولیدی کارخانجات کاهش یافته، افزود: وجود محدودیت در زمینه خرید دانه روغنی خام و نرخ سود تسهیلات تا 20 درصد فعالیت اقتصادی را در مقایسه با رقبای سایر کشورها زمان بر کرده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 25 میلیارد تومان از محل واردات دانههای روغنی به بخش کشاورزی کمک شده، تصریح کرد: یارانه جبران ضرر و زیان دانههای روغنی باید از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود، به گونه ای که امسال باید 60 میلیارد تومان بابت ضرر و زیان از محل واردات دانههای روغنی باید تامین شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی خاطرنشان کرد: طی دو ماهه گذشته، به دلیل صفر شدن تعرفه کنجاله سویا، 215 هزار تن کنجاله وارد کشور شد و بدین طریق واردات آن شتاب گرفته است.
وی با اشاره به وجود 200 هزار تن دانه روغنی در پایان بهمن ماه امسال در 19 کارخانه روغن کشی، اظهارداشت: در حال حاضر با حذف تعرفه کنجاله سویا موجودی دانههای روغنی این کارخانجات به سمت صفر شدن در حال حرکت است.
خلیلی با بیان این که امسال 470 هزار تن دانه روغنی تولید داخل با خرید به موقع از کشاورزان خریداری شده، گفت: در سال جاری افزایش قیمت جهانی غلات به خصوص در بخش دانههای روغنی، کنجاله و روغن خام اتفاق افتاد که این امر موجب شد در فروردین ماه قیمت هر تن روغن خام سویا 510 دلار و در آذر ماه به 735 دلار برسد، ضمن آن که قیمت هر تن دانه روغنی از متوسط265 دلار در بهمن و اسفندماه به 350 دلار افزایش یافت.
وی، با اشاه به افزایش قیمت جهانی هرتن کنجاله از 230 دلار به 300 دلار ، افزایش قیمت جهانی غلات را در افزایش قیمت دانههای روغنی تاثیرگذار دانست و افزود: تاکنون 3 میلیون تن ظرفیت تولید در کارخانجات روغن کشی ایجاد شده که این امر خودکفایی در کنجاله مصرف داخل را به همراه دارد، از سویی با آغاز واردات کنجاله سویا از ابتدای سال و صفر شدن تعرفه آن در ماههای پایانی سال واردات به حدی شدت گرفت که ترکیب توزیع کنجاله داخلی و وارداتی به گونهای پیش رفت که توزیع به سمت کنجاله وارداتی سوق یافت.
دبیرانجمن صنایع روغن نباتی با بیان آن که در فروردین ماه امسال 86 درصد نیاز کارخانجات به کنجاله از طریق تولید داخل و 14 درصد از طریق واردات تامین شده، تصریح کرد: در بهمن ماه امسال 46 درصد نیاز کارخانجات ازطریق تولید کنجاله داخلی و 54 درصد از طریق واردات به دلیل حذف تعرفه تامین شده است.
وی در خصوص وضعیت عملکرد شرکتهای روغن کشی در 11 ماهه سال جاری، گفت: طی 11 ماهه سال جاری یک میلیون و 349 هزار تن روغن تولید شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 3 درصد رشد همراه بوده است.
خلیلی صادرات روغن نباتی طی مدت یاد شده را با رشد منفی 78 هزار تنی همراه دانست و افزود: صادرات روغن نباتی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش را نشان میدهد، ضمن آن که امسال تولید روغن مایع به 490 هزار تن بالغ شد که این میزان نسبت به کل تولید 36 درصد است.
خلیلی، با بیان آن که در سال آینده طبق مصوبه شورای عالی سلامت با تغییر استانداردها روغن خوراکی با تلاش پایینتر از 10 درصد تولید میشود، بیان کرد: هماکنون کارخانجات توان تولید روغن جامد با ترانس صفر را دارند که البته انجام این امر در گرو تامین اعتبارات است.
وی، با بیان آن که در 11 ماهه سال جاری یک میلیون و592 هزار تن دانه روغنی در کارخانجات روغنکشی مورد استحصال قرار گرفته، این میزان را نسبت به دوره مشابه سال قبل دارای 11 درصد رشد ارزیابی کرد و افزود: بیشترین رشد عملکرد کارخانجات در بخش دانه کلزا همراه با 75 درصد رشد نسبت به سال قبل بوده، به طوری که طی این مدت 300 هزار تن دانه کلزا تولید شده است.
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