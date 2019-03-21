پشت پرده اصرار بر عدم گرانی نرخ هتلها در نوروز چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر و با توجه به گرانی‌های اجناس داخلی و خارجی در ایران علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی در مصاحبه‌ها و گفتگوهای تلویزیونی خود بارها و بارها اعلام کرده است که جامعه گردشگری به خصوص هتلداران عید امسال هیچ گونه افزایش نرخی نداشته و نخواهند داشت. هتلداران همسو با مردم بوده اند و امسال عید، برخلاف صنوف دیگر، آنها هتل‌ها را گران نکرده اند این درحالی است که هزینه‌های هتلداران افزایش داشته است.

مونسان به تازگی نیز در یک برنامه رادیویی گفت: تنها بخشی که از شرایط حال حاضر، سواستفاده نکرده و با وجود گرانی‌ها و تحمیل برخی هزینه‌ها، هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است خدمات سفر و گردشگری بوده که به این خاطر باید از همکاری بخش خصوصی تشکر کرد.

ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز در نشست ستاد تسهیلات سفر که اخیراً با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف عضو این ستاد، برگزار شد، نیز اعلام کرد که هتلداران در یک اقدام اخلاقی (!) با وجود اینکه هزینه‌هایشان از هر جهتی افزایش داشته است اما برای نوروز افزایش نرخی نداشته اند.

این تاکید در روزهای اخیر بسیار زیاد مطرح شده است. اما به واقع آیا هتلداری که سرمایه‌های میلیاردی خود را برای این صنعت هزینه کرده است، در ایام تعطیلات افزایش نرخ ندارد؟

این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. یکی اینکه هر سال هتلداران نرخ اجاره اتاق‌های خود را مهر ماه بالا می‌برند. این یک رویه سالانه است و تقریباً هر سال آنها تا ۲۰ درصد اجازه دارند تا نرخ خود را افزایش دهند این نرخ برای مهر ماه هر سال تا مهر ماه سال آینده اعلام می‌شود.

موضوع دوم اینکه هتلداران هیچ گاه نباید در نوروز نرخ را افزایش دهند چون یک بار یعنی در مهر ماه این اقدام را انجام داده اند و حالا اگر چنین افزایشی را در شب عید داشته باشند، در واقع تخلف کرده اند. آیا توقع بر این بوده که هتلداران سالی دو بار (یک بار مهر ماه و یک بار در ایام عید) نرخ را افزایش دهند که حالا معاون گردشگری این عدم افزایش را اخلاقی می‌داند؟!

آیا توقع بر این بوده که هتلداران سالی دو بار (یک بار مهر ماه و یک بار در ایام عید) نرخ را افزایش دهند در سال ۹۷ به همه هتل‌ها این مجوز داده شد که تا ۲۰ درصد نرخ خود را بالا ببرند جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران مرداد سال ۹۷ با بیان اینکه بعد از مهرماه بررسی‌ها جهت تغییر قیمت هتل‌های آغاز می‌شود، گفته بود: به طور معمول هر سال یک بار قیمت هتل‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی یک ماه بعد در مجمع هتل داران با بیان اینکه تورم در سال‌های گذشته حدود ۹ تا ۱۲ درصد بوده و امسال این میزان به ۵۰ درصد رسیده، گفت: امسال قیمت تخت‌های هتلی و اقامتی تا حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این اختیار بر عهده هتلداران گذاشته شد که اگر مسافری ندارند؛ در جهت افزایش هزینه‌ها اقدامی نکنند. برخی از هتلداران نیز متوجه شدند که اگر افزایش نرخ ۲۰ درصدی داشته باشند، مسافران خود را از دست خواهند داد. با این وجود اما کم کم بسیاری از آنها این افزایش نرخ قانونی را داشتند.

برخی از هتلداران در شهرهای جنوبی کشور در ایام تعطیلات ۲۲ بهمن سال ۹۷ تا جایی که توانستند نرخ‌ها را بالا بردند مسئولان سازمان میراث فرهنگی و جامعه هتلداران در یک اقدام هماهنگ بر پروپاگاندای خود اصرار دارند تا اعلام کنند که همراه با مردم جامعه گردشگری هستند این درحالی است که اگر ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، بخش بازرسان از تأسیسات گردشگری را فعال می‌کرد، می‌توانست در یک ارزیابی متوجه شود که چنین اقدامی در بسیاری از هتل‌ها نقض می‌شود نمونه آن نیز برخی از هتلداران در شهرهای جنوبی کشور هستند که در ایام تعطیلات ۲۲ بهمن سال ۹۷ تا جایی که توانستند نرخ‌ها را بالا بردند. آیا این دسته از هتلداران در عید سال ۹۸ جبران کمبود مسافر سال ۹۷ را نخواهند کرد؟

جالب اینجاست که رئیس جامعه هتلداران کشور نیز زمانی که با موضوع گرانی نرخ هتل‌ها در ایام پیک سال مواجه می‌شود، این طور پاسخ می‌دهد که بیشتر هتل‌ها در طول سال تخفیف می‌دهند اما در ایام پیک سال این تخفیف را اعمال نمی‌کنند و قیمت واقعی خودشان را از مسافر می‌گیرند به همین دلیل شما تصور می‌کنید آنها افزایش نرخ داشته اند!

باید دید هتلداران پس از ایام عید با توجه به اینکه مسئولان سازمان میراث فرهنگی را به این باور رسیده اند که هیچ گونه افزایش نرخی نداشته اند، از متولیان گردشگری چه انتظاری خواهند داشت؟