آغاز جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 86 کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، ریاست جلسه شورای عالی کار بر عهده وزیر کار و امور اجتماعی بوده و نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز در این جلسه حضور دارند.

البته اولین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان جدید کارگران در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور و اعضای جدید کانون عالی کارفرمایی چهارشنبه گذشته تشکیل شد. همچنین گروه های مطالعاتی وزارت کار و ستاد مزد، نتیجه بررسی های خود درباره سبد هزینه خانوار را به شورای عالی کار ارائه کرده‌اند.

موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شورای تعیین حقوق و دستمزد پیش از این گفته است: نماینده کارفرمایان و کارگران حداقل حقوق سال 86 را از 180 تا 230 هزار تومان به کمیته سه جانبه شامل نماینده کارگران، کارفرمایان و وزارت کار پیشنهاد کرده‌اند که البته این پیشنهاد هنوز به تصویب این کمیته نرسیده است.

در همین حال، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز اعلام کرده این وزارتخانه به دنبال آن است که دستمزد کارگران در سال آینده به روش افزایش پلکانی صورت گیرد.

گزارش تکمیلی از جلسه امروز شورای عالی کار متعاقبا ارسال می‌شود.